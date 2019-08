Wohnen extrem! Toilette im Küchenschrank versteckt - User spekulieren: „1200€ kalt in München?“

Fotos verbreiten sich im Web

+ In diesem Küchenschrank verbirgt sich eine Toilette.

Platzsparend und clever, aber auch ein bisschen befremdlich: Hier ist das Klo mitten im Küchenschrank versteckt. Auch Internet-Nutzer wundern sich.

München - Das ist mal eine sehr ungewöhnliche Art zu wohnen. Im Internet kursieren zwei Fotos, die zeigen, wie eine ganz normale Toilette in einen Kückenschrank integriert wurde. Zwischen Backofen und Wasserkocher lassen sich die Arbeitsplatte hochklappen und zwei Türen öffnen - und dann kommt eine Toilette zum Vorschein.

+ Tatsächlich: ein Klo. Im Küchenschrank.

Wo genau die Fotos entstanden sind und wer so wohnt, blieb zunächst unklar. Die Bude wirkt jedenfalls frisch renoviert oder zumindest in gutem Zustand.

Die Bilder sind am Freitag auf verschiedenen russischen Portalen aufgetaucht, auch Reddit wird teils als Quelle genannt. Sie haben es aber auch schnell nach Deutschland geschafft. So postete sie etwa ein Makler aus dem Raum München. Die Kommentare zielen natürlich auch auf die angespannte Wohnlage in München an.

Klo in Küche: „1200 € kalt in München-Hasenbergl, oder?“

„1200€ kalt Hasenbergl oder? Ist ja in München langsam so der untere Durchschnitt“, frotzelt ein Nutzer - der Stadtteil Hasenbergl zählt in München noch zu den günstigsten Vierteln.

Natürlich laden die Fotos auch zu Spekulationen ein. „Und im nächsten Schrank ne Sitzbadewanne?“, heißt es. Oder auch: „Wohnklo mit Kochnische - immerhin... und wo ist das Bett? An der Decke?“

Dass die Fotos in München entstanden sind, ist höchst unwahrscheinlich, wenn man ihren Weg durchs Netz verfolgt. Wie ein Scherz sehen sie jedenfalls nicht aus. Die Küche wirkt bewohnt. Aber ob sich wirklich jeder damit anfreunden könnte, ist eher fraglich.

Ein ziemlich gewagtes Makler-Video sorgte vor wenigen Monaten für einen Aufschrei im Netz.

lin