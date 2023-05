Woche startet wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern

Menschen gehen bei sonnigem Wetter am Hafen von Eckernförde spazieren. © Frank Molter/dpa

Zum Beginn der neuen Woche gibt es im Norden und Nordosten Sonne und Wolken. Wie sieht es im übrigen Land aus?

Offenbach - Die Menschen in Deutschland können sich auch zum Start in die neue Woche auf wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Regen einstellen. Der Montag fällt im Norden und Nordosten teils sonnig und teils wolkig aus, dort sind nur einzelne Schauer zu erwarten, im übrigen Land ist es wechselnd oder stark bewölkt mit zunehmenden Schauern und einzelnen Gewittern, gebietsweise auch schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad, an der Nordsee und im Bergland um 14 Grad. Dazu weht ein schwacher Nordwestwind.

Der Dienstag zeigt sich südlich der Dona trüb mit längerem Regen, sonst ist es wechselnd bewölkt, im Nordosten gibt es längere sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer, die Höchsttemperaturen erreichen um die 16 Grad und nur im Osten stellenweise bis 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten kann er stark auffrischen, teils gibt es stürmische Böen.

Am Mittwoch zieht sich der Regen an die Alpen zurück, im übrigen Land ist ein Wechsel aus Sonne und Wolken zu erwarten, und es bleibt weitgehend trocken, nur an der Nordsee sind Schauer wahrscheinlich. Die Temperaturen erreichen im Südwesten bis zu 18 Grad. Dazu gibt es im Südwesten vielfach mäßigen, im Norden auch frischen Wind und an den Küsten stürmische Böen. dpa