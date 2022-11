Rewe beendet Zusammenarbeit mit DFB – eine Aktion mit Beigeschmack

Von: Kai Hartwig

Seit vielen Jahren unterstützt Rewe als Sponsor die Nationalmannschaft. Eine FIFA-Entscheidung sorgte nun für das vorzeitige Ende der DFB-Partnerschaft.

München – Paukenschlag am Rande der Fußball-WM 2022: Der Handelskonzern Rewe lässt seinen langjährigen Partnerschaftsvertrag mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) ruhen. Wegen des Verbots der „One Love“-Binde durch die FIFA verzichtet Rewe auf seine Werberechte. Konzernchef Lionel Souque begründete am Dienstag (22. November) diesen Schritt.

Rewe lässt DFB-Vertrag ruhen – wegen „skandalöser Haltung der FIFA“ bei „One Love“-Armbinde

Der Rewe-Boss befand, dass die „skandalöse Haltung der FIFA“ für ihn als Chef eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan „absolut nicht akzeptabel“ sei. Die Entscheidung, den DFB-Vertrag auf Eis zu legen, hat auch für die Rewe-Kunden beim Gang in den Supermarkt Folgen. Das WM-Sammelalbum der Supermarktkette wird ab sofort gratis verteilt, hieß es in einem Statement. Die entstehenden Kosten trägt Rewe selbst und will die bisherigen Erträge des Albums vollständig spenden. Das berichtet tz.de.

Der Sponsoren-Vertrag zwischen Rewe und dem DFB ruht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon im Oktober hatte Rewe laut eigenen Angaben dem DFB mitgeteilt, dass man den Partnerschaftsvertrag nicht weiterführen werde. Das deckt sich auch mit Informationen, die tz-Reporter Manual Bonke vor Ort in Doha einholte.

Die jüngsten Entscheidungen des Weltfußballverbands sowie die Aussagen von FIFA-Präsident Gianni Infantino bewogen das Unternehmen, sofort zu reagieren. Rewe sieht sich in der Pflicht, sich „in aller Deutlichkeit von der Haltung der FIFA zu distanzieren und auf seine Werberechte aus dem Vertrag mit dem DFB – insbesondere im Kontext mit der Weltmeisterschaft – zu verzichten“. Am Dienstag habe man den DFB darüber unterrichtet.

WM 2022: DFB macht Rückzieher – Kapitän Manuel Neuer trägt „One Love“-Armbinde doch nicht

„Fußball ist für uns unter anderem Fair Play, Toleranz und Zusammenhalt – diese Werte halten auch wir hoch“, meinte Rewe-Chef Souque. „Wir stehen ein für Diversität – und auch Fußball ist Diversität. Diese Haltung leben wir und diese Haltung verteidigen wir – auch gegen mögliche Widerstände.“

Zuvor hatte die FIFA Sanktionen gegen Spieler angedroht, falls die Mannschaftskapitäne bei der WM in Katar mit der „One Love“-Armbinde auflaufen. Eigentlich wollten sieben europäische Fußballverbände, darunter auch der DFB, ihre Kapitäne mit der Armbinde spielen lassen. Die steht für Vielfalt und Toleranz. Aufgrund der FIFA-Drohungen verzichtet auch DFB-Mannschaftskapitän Manuel Neuer auf die „One Love“-Armbinde.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisierte derweil den Verzicht auf die „One Love“-Binde und forderte mehr „Courage“ vom DFB-Team.(kh)