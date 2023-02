Winter in Spanien: So kalt wird es an beliebter Ferienküste

Von: Judith Finsterbusch

In Spanien kommt der Winter noch einmal zurück - auch an der Costa Blanca wird es kalt. © Ángel García

Der Winter ist noch nicht vorbei, auch in Spanien nicht. So wird es Ende Februar und Anfang März an der Costa Blanca noch einmal kalt. Die Details stehen in diesem Artikel:

Alicante - Auch in Spanien kann es im Winter knackig kalt werden, und zwar nicht nur im Norden des Landes oder in Zentralspanien. Nun zieht ein Tiefdruckgebiet über die Iberische Halbinsel und bringt spätestens Anfang nächster Woche eine neue Kältewelle bis an die beliebten Ferienküsten am Mittelmeer. Wie kalt es in den nächsten Tagen an der Costa Blanca wird, verrät costanachrichten.com.

Schon Ende Januar und Anfang Februar hatte es im Hinterland der Costa Blanca ordentlich geschneit. Nach ein paar frühlingshaft milden Tagen kommt nun die Kälte in den letzten Februartagen noch einmal zurück - und sogar Schnee ist wieder möglich.