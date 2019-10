Unfall bei Bad Wildungen: Motorradfahrer stürzt tödlich - Unfallursache unklar

B 253 aktuell gesperrt

Bei Bad Wildungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Die Bundesstraße ist aktuell im Bereich Parkplatz Ense gesperrt.

Wie die Beamten der Polizeistation Bad Wildungen vom Unfallort berichteten, war gegen 8.50 Uhr in Höhe des Parkplatzes ein Motorradfahrer aus noch unbekannten Gründen zu Fall gekommen und dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Ermittlungen, ob möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren, dauern gegenwärtig an. Der genaue Unfallhergang sei derzeit noch unklar. Zu dessen Rekonstruktion wurde ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingebunden.

Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigleitet

Aktuell ist die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr kann jedoch über den angrenzenden Parkplatz umgeleitet werden, sodass sich die Verkehrsbeeinträchtigungen momentan in Grenzen halten, teilte die Polizei gegen 9.45 Uhr mit.