Wien führt verpflichtenden Veggie-Day in Ganztagsschulen ein

Von: Ana Wetherall-Grujic

Fleischlos genießen heißt es bald an Wiens Ganztagsschulen – zumindest an einem Tag die Woche. © Imago Images / Vira Simon

Schon ab September soll der fleischlose Tag kommen. Was aber nach großer Veränderung klingt, dürfte für viele Schulen wenig Neues sein.

Ab dem September 2023 wird es in Wiener Ganztagsschulen einen „Veggie Day“ geben. Das berichtet „orf.at“. Konkret bedeutet das, dass die betroffenen Schulen an einem bestimmten Tag ausschließlich fleischlose Speisen anbieten. Der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) will mit dem fleischlosen Pflicht-Tag den Qualitätsanspruch beim Schulessen steigern, das Klima schonen und Bewusstsein für aktiven Klimaschutz bilden – nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Eltern und Lehrkräften.

Betroffene Stadt Wien in Österreich Einwohner 1,9 Millionen Menschen Betroffene Schulen 208 Ganztagsschulen in Wien Betroffene Schüler 200.000 Menüs pro Woche

Die Entscheidung zum verpflichtenden Veggie Day in Ganztagsschulen betrifft Zehntausende in Wien – dürfte im Alltag aber zu den Dingen gehören, die alle Wiener Schüler kennen. Denn schon jetzt gibt es nicht täglich Fleisch in Wiens Ganztagsschulen. Im derzeit laufenden Schuljahr erhalten 208 Bildungseinrichtungen in Wien wöchentlich 200.000 Mittagsmenüs.

Schon jetzt nur dreimal Fleisch pro Woche

Einzelne Menülinien planen dabei etwa einmal wöchentlich Fleisch ein. Viele Schulen würden jedoch zwischen Menülinien wechseln. Stehen Fleisch-Menüs zur Auswahl, entscheiden sich rund 40 Prozent der Schulen dazu. So kommen Schulen auf bis zu drei Fleisch-Tage pro Woche – und im Umkehrschluss auf zwei ohne Fleisch.

Der Veggie-Day ist zudem nicht die einzige Vorgabe der Stadt Wien an Lieferanten. So müssen Lebensmittel an Ganztagsschulen mindestens zu 50 Prozent aus Biologischer Landwirtschaft kommen. Rind- und Schweinefleisch muss zur Gänze aus Österreich stammen, Geflügel mindestens zur Hälfte. Bereitgestelltes Obst muss saisonal sein. Lieferanten erstellen die Speisepläne mit Ernährungsberatern so, dass sich Speisepläne knapp zwei Monate lang nicht wiederholen. Wiederkehr will deshalb den Veggie Day zusammen mit Lieferanten einführen.