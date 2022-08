Wetter in Deutschland: Gewitter, Starkregen und Überschwemmungsgefahr – August endet mit Knall

Die Prognose für das Wetter am letzten Wochenende im August sieht für Deutschland nass aus. Viel Regen und Gewitter sorgen für Überflutungsgefahr, die Temperaturen bleiben aber hoch. Der Ausblick.

München – Das kommende Wochenende ist das letzte des diesjährigen Augusts und der lässt es wettertechnisch im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal ordentlich krachen. Der Sommermonat verabschiedet sich in Deutschland mit viel Regen und hohen Temperaturen.

Wetter in Deutschland: Starkregen, Unwetter, Überflutung – So startet das Wochenende

Das milde Wetter des Spätsommers, das Deutschland großteils gegenwärtig genießen kann, wird am kommenden Wochenende (KW 34) dem menschlichen Kreislauf noch einmal einiges abverlangen. Während bereits am Freitag (26. August) im Nordosten und Osten erhöhte Unwettergefahr besteht, bleibt es auf den Thermometern bei bis stellenweise über 30 Grad Celsius tropisch warm. Die hohe Luftfeuchtigkeit lässt das Wetter drückend und dampfig werden — mit diesen Tipps vermeiden Sie allerdings schwüle Luft in Ihrer Wohnung.

Schauer und Gewitter läuten das Wochenende ein, es werden Niederschläge von über 100 Litern pro Quadratmeter erwartet. Wie Meteorologe Alban Burster vom Wetterdienst wetter.com weiß, sind sich die Wettermodelle weltweit allerdings nicht einig, wo sich die himmlischen Schleusen in den kommenden Tagen am stärksten öffnen werden.

Während das Deutsche Modell den heftigsten Starkregen von Schleswig-Holstein bis nach Sachsen, sowie auch entlang der östlichen Mittelgebirge in Bayern vermutet, prognostiziert das Europäische Wettermodell, dass bis zu 125 Liter pro Quadratmeter an der Ostseeküste fallen werden. Das Amerikanische Modell schließlich sieht die Mitte Deutschlands als Regenzentrum, geht aber von nur 60 Litern auf den Quadratmeter aus. Dass der Boden die Wassermassen nicht sofort absorbieren können wird, darüber besteht jedoch Einigkeit. So warnt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Überflutungsgefahr. Nachdem bereits in Österreich kürzlich einige Flüsse über die Ufer getreten waren, ist anzuraten, neben großen Gewässern auch auf die Pegelstände kleiner Bach- und Flussläufe zu achten.

Wetter am Wochenende: Nass und ungemütlich werden Samstag und Sonntag in Deutschland

Der Samstag (27. August) bringt landesweit teils Stunden andauernden Starkregen mit sich. Gewitter, deren Artgenossen im Juli dieses Jahres bereits für einige Wetterwarnungen gesorgt haben, ziehen dabei zunehmend in Richtung Osten und Süden, lokal besteht dem DWD zufolge die Gefahr von Hagel und Unwettern. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad Celsius, an der Küste werden zirka 20 Grad Celsius erreicht. Insgesamt wird es im Westen und Südwesten des Landes wärmer sein.

Das regenreiche Wochenende beginnt bereits am Samstagabend abzuklingen, am Sonntag (28. August) werden Schauer und Gewitter nur noch im äußersten Süden und Osten erwartet, so Burster. Im Rest Deutschlands zeigt sich der Himmel aufgelockert bewölkt, im Südwesten bleibt es über lange Strecken sonnig und trocken. Die Thermometer werden 20 bis 26 Grad Celsius messen, sodass es eine Überlegung wert wäre, den Sonntag für einen Ausflug zu nutzen – noch gilt auch das 9-Euro-Ticket. (askl)