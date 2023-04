Bis zu 34 Grad: Wo Sie schon zu Ostern sommerlichen Urlaub machen können

Von: Felina Wellner

Während in Deutschland noch die Winterjacke zum Einsatz kommen könnte, sind in anderen Ländern Europas zu Ostern sommerliche Rekordwerte zu erwarten.

München – Schmuddelig und kalt sind die Wetteraussichten für das Osterfest in Deutschland. Insbesondere im Osten ist, aktuellen Prognosen von The Weather Channel zufolge, mit einem verspäteten Winterzauber zu rechnen. Ein weißer Schneeschleier könnte dort die Eiersuche erschweren. Dass das traditionelle Osterfeuer am Karsamstag das Winterwetter verdrängt, bleibt weiterhin zu hoffen – zu Ostern wird es allerdings wohl noch nichts werden.

Wer für schönes Wetter nicht an Wunder glauben möchte, der kommt an einem Ostertrip nicht vorbei. Es muss nicht Hurghada oder Dubai sein, auch in Europa werden Spitzenwerte von über 30 Grad erwartet.

Der Sonne hinterher: Sommerwetter zu Ostern gibt es in Spanien und Portugal. (Symbolfoto) © IMAGO/Krupina

Schönwetter-Garantie zu Ostern: In diesen Regionen sind sommerliche Temperaturen zu erwarten

Pack die Badehose ein: Warum auf den Sommer warten, wenn auch schon die Osterfeiertage hohe Temperaturen zu bieten haben? Einige hunderte Kilometer südlich von Deutschland, auf der iberischen Halbinsel, wird die 25 Grad-Marke in weiten Teilen geknackt, so Meteorologe Dominik Jung. Zwar sind auch dort kurze Schauer nicht auszuschließen, doch unterscheidet sich ein derartiger Sommerregen deutlich von der kühlen Nässe Deutschlands.

Besonders heiß wird es im Süden von Spanien. Dort klettert das Thermometer laut wetter.net am Ostermontag sogar auf etwa 34 Grad. Dass tendenziell das Wetter in Südeuropa besser ist als im Norden, ist bekannt. Doch derartige Temperaturen sind auch dort zu dieser Jahreszeit überdurchschnittlich hoch, bestätigt Jung.

Sevilla, Spanien Lissabon, Portugal Karfreitag, 07.04. Sonnig, 27 Grad Sonnig, 23 Grad Karsamstag, 08.04. Sonnig, 31 Grad Leicht bewölkt, 26 Grad Ostersonntag, 09.04. Sonnig, 32 Grad Sonnig, 25 Grad Ostermontag, 10.04. Sonnig, 34 Grad Sonnig, 23 Grad

Nicht nur sonnig und warm: So sind die Wetter-Prognosen in weiteren Ländern Südeuropas

Kaltlufteinbrüche, die uns hierzulande plagen, erreichen auch die kroatische Adria sowie Mittelmeerregionen um Italien und Griechenland. Dort ist im Vergleich zum Südwesten eher ein wechselhaftes Osterwetter zu erwarten, berichtet Meteorologin Franziska Polak von wetter.net. (Felina Wellner)