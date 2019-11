Wetter in Deutschland: DWD-Warnung - und dann trifft es Winterfans hart

November - so trist und grau

Für das Wetter in Deutschland hat der Deutsche Wetterdienst keine guten Aussichten parat. Die zweite Hälfte im November 2019 ist für einige wohl sehr enttäuschend - doch es bleibt gefährlich.

Wetter im November 2019 zeigt sich aktuell in vielen Teilen von Deutschland trüb, trist und grau.

Schnee und Winter-Fans dürfen sich wohl auf ein Frühlings-Intermezzo einstellen.

November-Wetter in Deutschland - Wetterdienst warnt vor gefährlicher Glätte und Nebel

Update vom 20. November 2019, 9.32 Uhr: Überfrierende Nässe, Nebel und Frost - der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Früh besonders im Westen Deutschlands vor Glätte durch gefrierende Nässe. Im Westen und im Süden herrscht gebietsweise Frost. Eine dicke Nebelsuppe mit Sichtweiten unter 150 Meter hält sich im Süden, im Westen und Nordweste. Dichter Nebel, Frost und Glätte halten sich, laut den DWD-Wetterexperten in den nächsten Tagen.

Winterfreunde dürften ziemlich enttäuscht sein. Weiterer Schnee ist aktuell kaum in Sicht. Im Gegenteil, am Wochenende zieht der Frühling ein. Die Temperaturen in Deutschland werden tagsüber milder, im Süden an den Alpen mit Föhn sogar bis 14 Grad!

Wetter in Deutschland: Schnee im Westen

Update vom 19. November, 9.55 Uhr: In den westlichen Mittelgebirgen hat der Winter (Tief „Ingmar“) vorbeigeschaut. Eine dicke Schneepackung gab es in der Eifel laut wetteronline.de. Schnee gab es auch im Sauerland, twittert Deutsches Unwetterradar. Das Tief zieht allerdings Richtung Norden Skandinavien ab.

Über Nacht hat es auch im Sauerland und im Rothaargebirge etwas Schnee gegeben, der Kahle Asten meldet 10 cm. In den kommenden Tagen ist Schneefall aber kein Thema mehr und die Temperaturen liegen über dem langjährigen Mittel. pic.twitter.com/2fnFjRxZcu — Deutsches Unwetterradar (@UWR_de) November 19, 2019

Mit Neuschnee ist im Harz und im Thüringer Wald bis Mittwoch zu rechnen, teilt Kachelmannwetter via Twitter mit. Bis zum Freitag beruhigt sich erstmal das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Mittwoch mit ruhigem Herbstwetter. Im Süden und in der Mitte Deutschlands sei jedoch örtlich mit Nebel zu rechnen.

Ob das Chaos aus Österreich und Italien auch auf Deutschland übergreift, bleibt derweil noch unklar.

Wetter in Deutschland: Experte warnt - Unwetter kommt über die Alpen zu uns - dann die Wende

Update vom 18. November, 19.19 Uhr: Während die Großwetterlage am Sonntag und teils am Montag noch für Neuschnee in Österreich und im Süden Deutschlands gesorgt hat, ändert sich das Wetter in den kommenden Tagen. Ein Hoch, das aus Russland in unsere Breiten kommt, sorgt allerdings nicht für Herbst-Sonne, sondern für ordentlich Schmuddelwetter. Das sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung zur Bild.

Das bedeutet vor allem auch Aufatmen in Venedig und in Österreich: Mit Schnee und Hochwasser ist vorerst Schluss.

Deutschland-Wetter: Es wird windig in der Bundesrepublik

Update vom 18. November, 17.58 Uhr: Am Abend und in der Nacht erwarten und in den Mittelgebirgen teils schwere Sturmböen, wie der DWD mitteilt. Vor allem in der zweiten Nachthälfte kann es zu orkanartigen Böen kommen. Auch an der Nordsee zieht ein starker Wind mit teils stürmischen Böen auf.

Nass wird es vor allem im Westen: Hier gibt es gebietsweise Dauerregen: Innerhalb von zwölf bis 18 Stunden können hier bis Dienstagmorgen 25 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

München - Der Start in die zweite November-Hälfte 2019 verspricht kein gutes Wetter in vielen Teilen von Deutschland. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht am Montag (18. November) ein Tiefdruckgebiet von Bayern in Richtung Nordsee. Die Experten kündigen „subpolare Meereskaltluft“ an - also keine guten Aussichten. Einzig der Osten von Deutschland darf sich unterdessen auf mildes Wetter mit Einfluss aus dem Mittelmeerraum einstellen. Damit hat das frostige Wetter der vergangenen Tage zumindest für Teile von Deutschland ein Ende.

Wetter in Deutschland: Oft neblig und trüb

Im Nordosten von Deutschland ist das Wetter laut DWD am Montag eher ungemütlich. Es bleibt vielfach grau und neblig trüb. Außerdem soll immer wieder Regen fallen, der im Rheinland und im Emsland auch kräftig ausfallen kann. In höheren Lagen, etwa in der Eifel, im Hunsrück und im Schwarzwald fällt laut den Wetter-Experten sogar Schnee. Die Schneefallgrenze liegt laut DWD bei 600 bis 400 Metern. Im Südosten von Deutschland kann sich die Wolkendecke aber auch auflockern.

Zwei Seiten des Wetters: Der Blick auf #Frankfurt am Main - aktuell ohne #Skyline. Und zeitgleich, um 9.40 Uhr, auf die #Alpen. Schöne Woche! Fotos: DWD-Webcams /kis pic.twitter.com/8aLFgGVb2P — DWD (@DWD_presse) 18. November 2019

Die Temperaturen liegen am Montag im Osten von Deutschland bei milden 10 bis 14 Grad. Sonst 5 bis 9 Grad. Im Südwesten etwas frischer, bei nur 1 bis 6 Grad.

Sturmböen in den Alpen - Wetter in Teilen von Deutschland rau

Während es im Flachland nur mäßig windig wird, herrscht in höheren Lagen aktuell eher raues Wetter. In den Alpen soll es bis in den Vormittag Sturmböen geben bei bis zu 90 km/h. Auch an Nord- und Ostsee weht am Montag starker Wind. Schon in der vergangenen Woche hatte der Süden von Deutschland vor allem an den Alpen mit starkem Wind zu kämpfen. Ein Tiefdruckgebiet greift aus den Alpen auf Deutschland über, meldet der DWD.

Wetter in Deutschland: „Wie ein Schwamm ausgepresst ...“ - Experte warnt

„Erst Günther, dann Heiner, nun Ingmar: Die Tiefdruckgebiete liegen bei Norditalien und schaufeln feuchte Luft vom Mittelmeer an die Alpen. Die Wolken werden wie ein Schwamm ausgepresst. Und dann gibt’s Stauniederschläge. Und die Wolken drücken nun auch nach Deutschland“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung der Bild-Zeitung.

Ein Föhnsturm hatte am Freitag (15. November) unter anderem in Garmisch-Partenkirchen gewütet und unzählige Bäume zu Fall gebracht, wie Merkur.de* berichtete.

Auch am Dienstag bleibt das Wetter im Westen und Norden von Deutschland grau und neblig trüb. Im Osten der Republik soll es laut den Wetter-Experten des DWD allerdings länger sonnig bleiben. Die Temperaturen je nach Sonnenschein pendeln sich bei 3 bis 11 Grad ein.

Das Tiefdruckgebiet über Deutschland bestimmt das Wetter bis zum Ende in dieser Woche. Nur vereinzelt kann es in manchen Landesteilen Auflockerungen geben. Es ist immer wieder mit Regen zu rechnen.

Ausnahmezustand herrscht derweil in Österreich: Schlammlawine geht auf Häuser in Bad Gastein nieder und Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten. In Venedig entspannt sich die Lage nach den Hochwassern - langfristig sei die Stadt aber nicht zu retten, sagt ein Experte.

