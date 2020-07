Ultraleichtflugzeug kollidiert mit Heißluftballon und stürzt in Wohnhaus - Zwei Menschen sterben

Großeinsatz in Wesel

Bei einem Flugzeugunglück im nordrhein-westfälischen Wesel sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort.

In Nordrhein-Westfalen ist ein Kleinflugzeug abgestürzt.

Es ist in ein Wohngebiet in der Stadt Wesel gestürzt.

Bei dem Unglück sind zwei Menschen gestorben.

Update 16.41 Uhr: Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs im nordrhein-westfälischen Wesel sind wohl doch drei Menschen ums Leben gekommen, schreibt Focus Online unter Berufung auf einen Sprecher der Polizei. Ob einer der Toten der Pilot der Maschine ist, ist derzeit noch unklar. In das Ultraleichtflugzeug passen auch nur zwei Passagiere.

Flugzeugabsturz in Wesel: Dachstuhl fängt Feuer

Als das Flugzeug in das Dach des Wohnhauses gestürzt war, fing dieses Feuer. Der Brand konnte von den Einsatzkräften jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bei der anschließenden Begutachtung der Unglücksstelle fanden die Retter ein kleines, leicht verletztes Kind. Es lebt wohl in einer der fünf Wohnungen im Haus.

Flugzeugunglück in Wesel: Rettungsschirm hat ausgelöst

In der Nähe des Wohnhauses haben die Einsatzkräfte auch einen Rettungsschirm entdeckt. Vermutlich handelt es sich dabei um den Notfallbremsschirm des Flugzeugs. Vermutlich startete der Flieger auf dem Flugplatz Marl bevor es zu dem Unglück kam.

(Erstmeldung vom 25. Juli, 16.25 Uhr) Wesel - Ein Ultraleichtflugzeug ist am Samstagnachmittag im nordrhein-westfälischen Wesel in eine Wohnhaus gestürzt. Bei dem Unfall sind zwei Menschen gestorben berichtet die Rheinische Post. Zwei weitere Personen konnten verletzt aus den Trümmern geborgen werden, so ein Sprecher der Einsatzkräfte.

Unglück in Wesel: Flugzeug kollidierte mit einem Heißluftballon

Nach Zeugenaussagen kollidierte das Flugzeug vor dem Absturz mit einem Heißluftballon. Dann stürzte es in das Wohnhaus. Die Einsatzkräfte haben inzwischen den Bereich im Norden der Stadt weiträumig abgesichert. (tel)