Vor allem junge Paare zoffen sich

Arlington/Virginia - An Donald Trump scheiden sich nicht nur in der Politik die Geister – er treibt auch die Scheidungsrate in Amerika nach oben. Das zeigt eine aktuelle Umfrage.

Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Wakefield Research“ in Virginia ergab, dass der Grund für jede Zehnte Trennung Meinungsverschiedenheiten über den Präsidenten sind. Bei jungen Paaren ist die Quote sogar mehr als doppelt so hoch.

