Horror-Reise mit Kreuzfahrtschiff: Passagiere klagen über Höllentemperaturen

Von: Michelle Brey

Teilen

An Bord der Carnival Sunrise gab es Probleme mit der Klimaanlagen. Passagieren zufolge wurde es sehr heiß. © ZUMA Wire/Imago/Screenshot/Twitter LynnMLanier

Eine Kreuzfahrt wurde für einige Reisende nicht zum Vergnügen. Hitze machte ihnen zu schaffen. Auf Twitter äußerten sie ihre Enttäuschung.

Bremen – Erholung, Sonnenuntergänge, gutes Essen: So stellten sich die Passagiere der Carnival Sunrise ihre Kreuzfahrt wohl vor. Die Realität sah allerdings bei weitem anders aus. Die Beschwerden häuften sich – ähnlich wie die schlechten Bewertungen auf Twitter. Die Kreuzfahrtgesellschaft reagierte.

Nordsee-Insel erteilt Kreuzfahrt-Verbot – Schiffe müssen ihre Routen ändern

Kreuzfahrtschiff: Carnival Sunrise Beginn der Reise: Miami (USA) Zwischenstopps: Jamaika und Insel Grand Cayman Dauer der Reise: Fünf Nächte, beginnend am 24. Juli

Kreuzfahrt-Reise: Probleme mit der Klimaanlage durch Extrem-Hitze in den USA

An Bord des Kreuzfahrtschiffs gab es ein Problem mit der Klimaanlage. Das bestätigte ein Vertreter der Gesellschaft gegenüber dem Business Insider. Dies habe jedoch nur „eine begrenzte Anzahl von Kabinen und einige der öffentlichen Bereiche des Schiffs“ betroffen. Extreme Hitze und hohe Meerestemperaturen hätten die Klimaanlagen an Land und auf See zusätzlich belastet, hieß es demnach weiter. Auch Kühlschränke seien ausgefallen. Wie lange dieses Problem bestand, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Nordatlantik: So warm wie nie seit Messbeginn

Tatsächlich sind die Meerestemperaturen im Nordatlantik extrem hoch. Nach vorläufigen Daten von US-Forschern sogar so heiß wie nie seit Beginn ihrer Datenreihe vor rund 40 Jahren. Die Durchschnittstemperatur des Nordatlantik lag nach Daten der Plattform „Climate Reanalyzer“ der Universtity of Maine am 29. Juli – dem bis Montagnachmittag (31. Juli) letzten ausgewerteten Datum – bei 25,0 Grad.

Der Rekordwert betrug bislang 24,9 Grad und wurde in den Tagen vom 1. bis 7. September 2022 erreicht. Zum Nordatlantik zählen die Experten der Uni Maine die Fläche vom Äquator bis zum 60. Breitengrad Nord, der nördlich von Schottland liegt, sowie vom nullten Längengrad, der durch London geht, bis zum 80. Längengrad West, an dem Florida liegt.

„Gesamtes Erlebnis schrecklich“: Passagiere nach Kreuzfahrt wütend und enttäuscht

In den sozialen Medien entlud sich indes der Wut der Passagiere. Denn sie hatten wohl eine ganz andere Vorstellung von der Kreuzfahrt-Reise. „Ich muss sagen, dass ich sehr enttäuscht bin. Heiße Zimmer, das Licht und der Kühlschrank funktionieren nicht“, lautet ein Erfahrungsbericht auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. Auch ein weiterer Twitter-User schrieb von einem „kaputten Kühlschrank“, einer nicht-funktionierenden Klimaanlage und einem „Eimer Eis als Abhilfe“. „Leider war das gesamte Erlebnis schrecklich“, erklärte eine weitere Passagierin. „Sehr frustrierend und enttäuschend“, bewertete sie Bedingungen an Bord der Carnival Sunrise.

Ihren Worten fügten einige User Fotos bei. So wurden etwa Bilder von Temperaturmessgeräten, die teils bis zu 82 Fahrenheit auf den Zimmern anzeigten, gepostet. Das entspricht circa 28 Grad Celsius. Aufgrund der hohen Temperaturen erhielten die Passagiere einen Teil der Reisekosten rückerstattet, wie Cruise Hive berichtete.

Dass der Service auf Reisen – wie im Fall der Carnival Sunrise – nicht den Erwartungen entspricht, kann immer wieder vorkommen. Oftmals gibt es aber sehr kuriose Beschwerden – auch auf Kreuzfahrten. Kreuzfahrt-Reisen sind mittlerweile gar nicht mehr überall möglich. Eine Nordsee-Insel erteilte beispielsweise ein Kreuzfahrt-Verbot. (mbr)