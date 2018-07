Was dieser Unterfranke im Garten findet, begegnet einem sonst nur in Nordamerika

„Nicht in Deutschland heimisch“

Ein Mann hat in Bischofsheim an der Rhön im Garten etwas entdeckt und Alarm geschlagen. Er hat sich sofort beim Tierheim gemeldet.

Bischofsheim an der Rhön - Ein Gartenbesitzer hat in Unterfranken eine rot-schwarz-gelb gestreifte Würgeschlange auf seinem Anwesen gefunden. Bei dem etwa 80 Zentimeter langen Tier handele es sich um eine Königsnatter, sagte eine Mitarbeiterin des nun zuständigen Tierheims am Mittwoch.

Sie hatte die ungiftige Schlange am Dienstagabend in Bischofsheim an der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) aus dem Fangnetz befreit und in ein Terrarium umgesetzt. „Diese Würgeschlangen können normalerweise keine Menschen töten“, sagte sie weiter. Königsnattern sind nicht in Deutschland, sondern in Nordamerika heimisch. „Die wird entweder ausgesetzt worden sein oder ist aus einem Terrarium ausgebrochen“, sagte die Schlangen-Expertin weiter.

