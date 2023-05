Kreuzfahrt-Passagier kritisiert angebliche Restaurant-Regel - „Ich will Essen gehen, wann ich möchte“

Von: Kilian Bäuml

Ein Kreuzfahrt-interessierter Mann war offenbar etwas verwirrt über das Essensangebot auf einem Schiff. Auf Facebook fragte er andere Kreuzfahrt-Fans um Rat.

Bremen – Unter vielen Urlaubern ist sie sehr beliebt: die Kreuzfahrt. Laut einer Studie der Reederei Costa möchten über sechs Millionen Menschen in Deutschland eine Kreuzfahrt machen. Für viele ist sie ein echtes Highlight und ein bisschen Luxus-Urlaub, den man sich bei den explosionsartig steigenden Preisen mancher Reedereien erhofft.

Doch auf See gelten eigene Regeln, die sich von Schiff zu Schiff etwas unterscheiden. Ein Mann auf einem Costa-Kreuzfahrtschiff war beispielsweise verwirrt über die Zeit, zu der er essen sollte und fragte auf Facebook um Rat.

Frage zur Nutzung des Board-Restaurants auf einer Kreuzfahrt – wird eine Essens-Zeit festgelegt?

Was verbindet man nicht alles mit einer Kreuzfahrt? Natürlich das Meer, Sonne, frische Seeluft – und gutes Essen. Genau das warf bei einem Kreuzfahrt-Urlauber jedoch Fragen auf, wie die norddeutsche Zeitung Moin berichtet.

Der Mann schrieb demnach auf Facebook, dass er von den festen Essenszeiten erfahren habe und fragte offenbar daraufhin in einer Gruppe: „Es wird also eine Zeit festgelegt, die dann jeden Tag zu allen Mahlzeiten immer gleich ist? Wenn unsere Tischzeit z.B. Jeden Tag um 12 Uhr ist, dann muss ich definitiv essen, da ich eine Stunde später nicht ins Restaurant darf? Oder wie läuft das ab?“

Board-Restaurant auf einem Kreuzfahrschiff: „Ich will Essen gehen, wann ich möchte“

Wie Moin berichtet, soll sich ein anderer User in den Kommentaren empört gezeigt haben. Demnach habe der User kommentiert: „Ich will Essen gehen, wann ich möchte, am Abend hätte ich nichts gegen einen fixen Essensplatz.“ Doch in der Gruppe befinden sich offenbar mehrere Kreuzfahrt-Profis, die sich auskennen und die Frage zum Essen aufklären. „Diese feste Tischzeit gilt nur im Bedienrestaurant am Abend. Ansonsten kannst du Essen, wann du willst. Eigentlich durchgehend die ganze Zeit.“

Auf vielen Kreuzfahrschiffen gibt es mehrere Restaurants, die sich auf unterschiedliches spezialisiert haben. (Symbolbild) © Imago

Essen in Restaurants gibt es, je nach Reederei, nahezu rund um die Uhr. Laut dem Portal schiffe-und-kreuzfahrten.de gibt es zwar auf klassischen Kreuzfahren noch feste Tischzeiten und Plätze. Weiter heißt es aber: „Immer mehr Reedereien, auch im internationalen Vergleich, verabschieden sich von festen Essenszeiten oder bieten zumindest eine flexible Alternative, schließlich sind die Bedürfnisse aller Passagiere verschieden und man passt sich Schritt für Schritt den unterschiedlichen Anforderungen an.“

Board-Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff – meistens gibt es gleich mehrere

Gerade für die erste Kreuzfahrt gibt es einige Tipps, die einem die Reise noch schöner machen. Gerade in Sachen Essen, scheinen sich die Reedereien geradezu überbieten zu wollen. Vergleicht man die Angebote miteinander fällt schnell auf, dass es sowohl auf den Schiffen der Costa-Flotte als auch auf anderen Kreuzfahrt-Riesen meistens mehrere Restaurants gibt, die sich auf unterschiedliche Küchen spezialisiert haben.

Fernab der Kreuzfahrt-Restaurants gibt es jedoch auch immer wieder absurde Kreuzfahrt-Beschwerden, die ihren Weg ins Internet finden.