„Es ist ekelhaft“: Supermarkt-Riese verkauft Weihnachts-Pulli mit obszönem Motiv

Shitstorm bricht los

Der US-Supermarktriese Walmart sieht sich aktuell einem ordentlichen Shitstorm ausgesetzt. Dafür ist ein obszöner Weihnachtspullover verantwortlich. Allerdings feiern viele das Motiv auch.

Mississauga/Kanada - Nicht nur in Deutschland übernimmt das Weihnachtsfieber die Kontrolle und die Supermärkte strotzen nur so vor Lebkuchen und roten Kerzen. Auch in den USA und Kanada sind die Läden schon längst voll auf das Weihnachtsgeschäft eingestellt. So auch der US-Riese Walmart, der unter anderem etliche bunte Weihnachtspullover im Sortiment hat. Allerdings sorgt eines dieser Sweatshirts aktuell für Furore: Viele halten das Motiv für obszön - andere feiern es genau aus dem gleichen Grund.

Bunte Weihnachtspullover in rot, Grün und weiß, mit allerlei Glitzer, bunten Kordeln und Girlanden und fröhlichen Weihnachtssprüchen. So sehen sie aus, die Walmart-Pullover zu Weihnachten. Ein Motiv beschert dem US-Riesen allerdings aktuell Ärger. Wobei man sich schon fragen muss: Ist das wirklich niemandem aufgefallen oder war es Absicht?

Walmart verkauft obszönen Weihnachtspullover: Shitstorm folgt auf den Fuß

Auf dem entsprechenden Sweatshirt ist ein Schneemann abgebildet, der eine rote Weihnachtsmann-Mütze und einen entsprechenden roten Mantel trägt. Er sitzt auf einer Couch. Auf dem Tisch vor ihm liegen schön säuberlich drei weiße „Schnee“-Linien. Daneben liegt ein großer Haufen von Schneebällen. Der Schneemann grinst, reißt beide Arme freudig in die Höhe und hält in der rechten Hand einen kleinen Gegenstand, den man als Röhrchen identifizieren könnte. Unter diesem Motiv steht in großen Buchstaben: „Let it snow“, also zu Deutsch: „Lass es schneien“.

The cocaine Santa sweatshirt that Walmart pulled because they’re too “on the nose”

Für Diejenigen für die diese Anspielungen auf Kokain noch nicht reichen, wird in der Produkt-Beschreibung noch einmal nachgelegt. So steht dort nach einem Bericht des Portals abc7: „Der beste Schnee kommt direkt aus Südamerika“ und: „Der Weihnachtsmann genießt den Moment wirklich, wenn er kolumbianischen Schnee der Qualitätsklasse A in die Hände bekommt.“ Zufall? Möglich, aber eher unwahrscheinlich.

Viele feiern den Kokain-Pullover von Walmart aber auch

Vielen Walmart-Kunden war das „Schnee“-Motiv zu obszön und entsprach nicht ihren Vorstellungen zu Weihnachten. Es hagelte einen regelrechten Shitstorm. „Dieser Sch*** hätte nie durch euren Kontroll-Prozess gehen dürfen. Es ist ekelhaft, dass ihr eure Angestellten wie Sch*** behandelt, aber auch, dass ihr die Öffentlichkeit genau so behandelt“, schreibt etwa ein User bei Twitter.

Walmart selbst hat mittlerweile reagiert und sich für das Pullover-Motiv entschuldigt. Demnach wurde das Shirt in Kanada von einem Dritt-Anbieter verkauft und wurde mittlerweile aus dem Sortiment genommen.

Doch darüber ärgern sich nun wieder andere Kunden. Denn viele finden das Motiv offenbar kultig und würden sich das Sweatshirt gerne kaufen, nun, da sie davon wissen. „Walmart stinkt - Ich hätte mir das Kokain-Weihnachtsmann-Shirt definitiv gekauft“, meint ein Twitter-User. Ein anderer freut sich: „Ich habe eines bei Amazon bestellt, nicht genau das gleiche, aber es ist sehr nahe dran.“

Es ist allerdings nicht der erste Weihnachts-Pullover, der für Aufregung sorgt: Auf einem anderen Sweatshirt zum Fest war ein Schmuddel-Motiv versteckt.

Rubriklistenbild: © dpa / Erik S. Lesser // Walmart