Vormarsch der Erneuerbaren Energien: Wärmepumpen und ihr Problem der Minusgrade

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Energiewende braucht neue Heizmethoden wie die Wärmepumpe. Der Haken: In besonders kalten Regionen macht sie Probleme. Dafür könnte es nun eine Lösung geben.

Washington – Energiewende, Erneuerbare Energien, Wärmepumpen: Nachdem diese Begriffe eine Zeit lang nahezu omnipräsent waren, sind sie zuletzt vor den weltpolitischen Ereignissen in den Hintergrund gerückt. Doch der Klimawandel wartet nicht, zudem liegt ein gigantisches Geschäft in klimafreundlicher Technologie. Die Wärmepumpe gilt als erfolgversprechende Alternative beim Heizen, doch was ist in besonders kalten Gebieten? Auf diese Frage will eine US-Firma jetzt eine Antwort gefunden haben – und wittert ihr Geschäft.

Erneuerbare Energien und die Wärmepumpe: US-Unternehmen verkündet Fortschritte

Als ein Hoffnungsträger im Zuge der Energiewende gilt die Wärmepumpe. Bei der Suche nach Möglichkeiten zum Heizen mit Erneuerbaren Energien spielt sie eine große Rolle. Bisher war eines der großen Probleme der Technologie die Frage, wie die Wärmepumpe in besonders kalten Gebieten der Welt funktionieren kann – ein entscheidender Punkt, soll sie global nutzbar sein. Der US-Hersteller Johnson Controls hat laut Chip.de jetzt einen Prototyp entwickelt, der bei bis zu -29 Grad Celsius funktioniert, ein wichtiger Schritt für die Technologie. Grund für den Durchbruch ist ein neues Kältemittel namens R-454B. Zuvor hatte der Hersteller bereits Geräte für den Gebrauch bei bis zu -15 Grad Celsius hergestellt.

Die Wärmepumpe erfreut sich in Deutschland einer immer größer werdenden Beliebtheit. (Symbolbild) © Robert Poorten/Imago

Ein hochrangiger Funktionär des Unternehmens erklärte dem pv magazine: „In den kommenden Jahren werden wir Wärmepumpen haben, die die volle Heizleistung bei 5 F [-15 °C] aufrechterhalten und Räume bis in den Minusbereich effizient beheizen.“ Der Funktionär weiter: „Dieses Leistungsniveau wird für die Aufrechterhaltung eines sauberen, widerstandsfähigen Stromnetzes während der Spitzenzeiten im Winter von entscheidender Bedeutung sein.“

Heizung Erneuerbare Energien: Wärmepumpen und ihre Probleme bei Kälte

Das US-Energieministerium hatte zuvor eine „Cold Climate Heat Pump Challenge“ ausgerufen, um den Gebrauch von Wärmepumpen in besonders kalten Regionen langfristig möglich zu machen. Auch bei der Arbeit an und mit Erneuerbaren Energien gibt es noch viel Entwicklungsbedarf – dennoch, die Nachfrage bei Wärmepumpen ist hoch. Doch worin genau besteht überhaupt das technische Problem einer Wärmepumpe bei Kälte, also der Heizung basierend auf Erneuerbare Energien?

Wie funktioniert eine Wärmepumpe? - Wärmepumpen sind frei von fossilen Brennstoffen - Der Antrieb läuft in Teilen über Strom - Wärmepumpen ziehen vorhandene Wärme aus Boden, Grundwasser oder Luft - Die Wärme aus der Umwelt geht auf ein Kältemittel über, was schon bei geringen Temperaturen verdampft - Über einen Verdichter wird der Druck und die Temperatur des Dampfes gesteigert. Auf diese Weise lässt sich Wärme auf das Heizsystem übertragen.

Die Schwierigkeiten von Wärmepumpen bei großer Kälte liegen darin, dass je größer die Differenz zwischen der Temperatur der Umweltwärme und der Heiztemperatur ist, desto weniger effizient arbeiten die Geräte. Bisher werden deshalb in einigen Gebieten Hybridheizungen genutzt. Die Mischung aus Ölheizung und Wärmepumpe soll Kosten sparen. An kalten Tagen wird dann über die Ölheizung geheizt, die Wärmepumpe bleibt aus. Nachhaltig ist das nicht, ebenso wenig wie praktikabel für Regionen an denen es immer kalt ist. Deshalb wird die Suche nach einer auch bei Kälte effektiven Wärmepumpe forciert – offenbar mit zunehmendem Erfolg.

Erneuerbare Energien in Deutschland: Installation von 500.000 Wärmepumpen 2024 denkbar

Der Bundesverband Wärmepumpe zeigt sich beim Heizen mit Erneuerbaren Energien in Deutschland vorsichtig optimistisch. Der Verband geht davon aus, dass die Zielmarke der Ampel unter Olaf Scholz (SPD), ab 2024 jährlich mindestens 500.000 Wärmepumpen einzubauen, realistisch ist. Im vergangenen Jahr hatten Immobilienbesitzer laut pv magazine insgesamt etwa 236.000 Wärmepumpen eingebaut, der Marktanteil stieg zudem von 16 auf nunmehr 25 Prozent. Seit 2016 registriert die Wärmepumpen-Branche eine Wachstumsrate von 40 Prozent. Mit der Energiekrise und steigenden Preisen für Öl und Gas hat sich der Absatz von Wärmepumpen offenbar deutlich gesteigert – es ist ein gigantischer Markt, auf den die Unternehmen drängen.