Erste Hitzewelle an Pfingsten: Meteorologe kündigt reichlich Sonne an – „Da wird richtig viel los sein“

Von: Kai Hartwig

Das Wetter am Pfingstwochenende dürfte für den bislang durchwachsenen Mai entschädigen. Deutschland erwartet viel Sonne und fast 30 Grad.

Kassel – Im Mai war der Wettergott den Bundesbürgern bislang nicht oft hold. Statt frühsommerlichen Temperaturen gab es oft auch heftige Unwettern in Deutschland zu beklagen. Doch für Pfingsten 2023 gibt es beste Nachrichten: Das Wetter legt endlich eine Kehrtwende ein – statt Regen und kühlen Temperaturen legt der Sommer am Pfingstwochenende los. Die Prognose verspricht bestes Freizeitwetter.

Deutschland-Wetter: Viel Sonne an Pfingsten und bis zu 27 Grad

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net verspricht herrliche Bedingungen am Pfingstwochenende, um sich am See, bei einer Radtour oder im Park zu entspannen. „Angenehme Wärme in den meisten Landesteilen und besonders am Freitag, Samstag und Sonntag schönes Frühsommerwetter“, sagt der Wetter-Experte voraus. Das Pfingstwetter sei „perfekt für Familienausflüge. Da wird in Deutschland richtig viel los sein“, ist sich Jung sicher.

Schon der Samstag (27. Mai) beginnt vielversprechend mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad Celsius im Norden Deutschlands. Noch wärmer wird es in Berlin, Brandenburg und Sachsen sowie der Landesmitte, hier steigt das Thermometer sogar auf Maximalwerte von 23 Grad. Spitzenreiter ist der Oberrhein mit 25 Grad. Die Sonnenstunden belaufen sich bundesweit auf zwölf bis 16.

Am Pfingstwochenende darf sich Deutschland auf schönes Wetter freuen. © Annette Riedl/dpa

Eine Steigerung in Sachen Sommerwetter bietet dann laut Prognose von Wetter.net der Pfingstsonntag (28. Mai). Meteorologe Jung versprach, dass es in ganz Deutschland trocken bleiben soll. Zwar müsse der Norden mit ein paar dichteren Wolken rechnen. Auch mit rund 18 Grad ist es dort über das gesamte Pfingstwochenende am kältesten. Doch im Süden lacht dagegen die Sonne: De Temperaturen klettern auf sommerliche 25 bis 27 Grad. Auch Ostdeutschland darf sich immerhin auf Temperaturen bis zu 23 Grad freuen.

Deutschland-Wetter: Pfingstmontag ist „kleiner Wackelkandidat“

Als „ein kleiner Wackelkandidat“ präsentiert sich allerdings nach Einschätzung von Wetter-Experte Jung der Pfingstmontag (29. Mai). Das amerikanische und das europäische Wettermodell sind sich aktuell noch nicht ganz einig, wohin die Reise geht. Die US-Experten prognostizieren regnerisch-kühles Wetter, ihre europäischen Kollegen glauben dagegen an einen Pfingstmontag voller Sonne und sommerlichen Temperaturen.

Wetter.com-Meteorologe Alban Burster gab derweil an, dass es am Pfingstmontag „Schauer und Gewitter“ geben könne. Diese treten demnach „am Alpenrand und entlang der südlichen Mittelgebirge“ auf. Im Norden kann es ebenfalls zu Regenschauern kommen, meinte Burster.

Niederschlag soll es nach Pfingsten allerdings an den übrigen Mai-Tagen kaum noch geben, bis Juni erwarten Wetter-Experten in ganz Deutschland nur wenig Regen. Und auch für den anstehenden Sommer gibt es gute Nachrichten: Meteorologen sagten schon vor einiger Zeit für 2023 einen Hitzesommer voraus. (kh)