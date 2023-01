Vom Laster gefallen: Australiens Suche nach der radioaktiven Kapsel

Von: Alexander Eser-Ruperti

Australien sucht fieberhaft nach einer verloren gegangenen Kapsel. Der Grund: Sie ist radioaktiv. Es gilt eine dringende Gesundheitswarnung.

Perth – Es klingt wie das Szenario aus einem schlechten Film: Ein Land sucht nach einer versehentlich verlorenen radioaktiven Kapsel, auf einer riesigen Fläche. Tatsächlich ist dies aktuell in Australien der Fall – der Gesundheitsbeauftragte der Region Western Australia schlägt Alarm, die Suche läuft auf Hochtouren. Ein leichtes Unterfangen dürfte das Aufspüren der Kapsel nicht sein, denn sie ist winzig klein. Es stellen sich Fragen nach der Sicherung sensibler Stoffe.

Australien sucht die radioaktive Kapsel: Streckenabschnitt von etwa 1400 Kilometern

In Westaustralien wird nach einer radioaktiven Kapsel gesucht, die deutlich kleiner ist, als eine zehn Cent Münze. Es ist die Suche nach der radioaktiven Nadel im Heuhaufen, denn das Suchgebiet umfasst eine Strecke von etwa 1400 Kilometern. Die Kapsel war beim Transport irgendwo zwischen einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman und Malaga, einem Vorort von Perth, verloren gegangen. An der Suchaktion beteiligen sich derzeit Kräfte von Feuerwehr, dem Gesundheitsministerium, der Polizei von Western Australia sowie Experten. Ein Aufruf über den Sender ABC zeugt von der Verzweiflung bei der Suche.

An einer Kette hängt ein Warnschild mit der Aufschrift „Radioaktiv“. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Über den Sender wurden Fahrzeughalter, die auf dem Great Northern Highway unterwegs waren, aufgefordert ihrer Reifen zu überprüfen. Im Profil ihres Fahrzeugreifens könnte sich eine radioaktive Kapsel festgesetzt haben, so die wenig beruhigende Botschaft der Behörden. Wann genau der Gegenstand verloren ging, ist unklar. Klar ist nur, dass es irgendwann nach dem 10. Januar gewesen sein muss – so weit, so vage. Durch Vibration bei der Fahrt soll sich ein Bolzen gelöst haben, die Kapsel fiel daraufhin durch das Bolzenloch, so die Vermutung. In Australien werden nun Fragen nach der Sicherung derart sensibler Stoffe laut. Radioaktive Materialien werden neben dem Bergbau auch in Radiopharmaka und anderen Bereichen verwendet.

Dringende Gesundheitswarnung: Kapsel sendet „eine ordentliche Menge Strahlung“ aus

Der Gesundheitsbeauftragte der Region, Andrew Robertson, sprach laut Deutscher Presse-Agentur eine dringende Gesundheitswarnung aus. Wer etwas sehe, das wie eine winzige Kapsel aussehe, solle mindestens fünf Meter Abstand halten, so der Appell. Von dem acht Millimeter kleinen Gegenstand geht laut Robertson eine „ordentliche Menge Strahlung aus“. Immerhin: Laut Department of Fire and Emergency Services (DFES) ist die Kapsel nicht waffenfähig.

Robertson führte zu der Kapsel aus „Sie emittiert sowohl Beta- als auch Gammastrahlen. Wenn Sie ihr nahe kommen, können Sie Hautschäden einschließlich Hautverbrennungen erleiden“, es gilt daher absolute Vorsicht. Im Umkreis von einem Meter soll die Strahlung grob so hoch sein wie zehn Röntgenbestrahlungen innerhalb einer Stunde, oder aber: So hoch wie die natürliche Strahlung, der ein Mensch normalerweise innerhalb eines gesamten Jahres ausgesetzt ist.

Kürzliche Vollsperrung der A9: Unfall mit teils radioaktiver Fracht in Deutschland

Auch in Deutschland hatte es kürzlich eine Vollsperrung wegen radioaktiven Materials gegeben. Auf der A9 war ein Kleintransporter verunglückt, dessen Fracht offenbar teilweise radioaktiv war. Der Unfall hatte sich auf der Autobahn in Richtung Berlin im Landkreis Hof ereignet. Der Fahrer des Wagens war offenbar witterungsbedingt von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke geknallt. Bei der Ladung handelte es sich um medizinische Strahler, die in Röntgengeräten verwendet werden. Immerhin: Hier musste die radioaktive Fracht nicht gesucht werden.