Mangelerscheinungen? So viel Vitamin D benötigt der Mensch

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Zu wenig Sonne: Ein großer Teil der Bevölkerung leidet unter Vitamin-D-Mangel. © Panthermedia/Imago

Gerade in Wintermonaten leiden viele Menschen unter Vitamin-D-Mangel und versuchen diesen Missstand mit Präparaten zu beheben. Das ist jedoch nicht immer richtig.

München – Vitamine sind für den Menschen lebensnotwendig. Jedoch gibt es unterschiedliche Gattungen und nicht jedes Vitamin erhält der menschliche Organismus auf die gleiche Weise. Vitamin D gilt als das „Sonnenvitamin“ – und das aus gutem Grund: Bis zu 90 Prozent des Bedarfs beziehen wir aufgrund von Sonnenlicht.

Als externer Faktor ist diese Komponente zum Teil großen Schwankungen unterworfen: In den düsteren Monaten des Jahres ist die Aufnahme von Vitamin D nicht nur in Deutschland naturgemäß niedriger, hier greift der Körper vornehmlich auf im Muskel- und Fettgewebe gespeichertes Vitamin D zurück.

Vitamin D produziert der Körper selbst – mithilfe von Sonnenstrahlen

Im Frühling und Sommer funktioniert das anders: Es hängt von der Tageszeit, der gewählten Kleidung, den örtlichen Begebenheiten oder auch dem Hauttyp ab, wie viel Vitamin D über die Haut aufgenommen wird. Wichtig ist dabei anzumerken, dass die Bildung mithilfe des Sonnenlichts im Körper selbst erfolgt. Dabei empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) folgendes Prozedere: Gesicht, Arme und Beine mindestens zwei- bis dreimal pro Woche zehn bis 25 Minuten lang unbedeckt und ohne Schutz in die Sonne zu halten.

In den Wintermonaten ist diese Anleitung schwer umsetzbar. Spaziergänge bei Tageslicht sind hier eine gute Empfehlung, um Vitamin D anzusammeln. Den niedrigeren Vitamin-D-Gehalt nimmt der Mensch derweil übrigens über die Nahrung auf – etwa zehn bis 20 Prozent. Und da kommt es auf die gewählten Lebensmittel an: Margarine, Champignons und Pfifferlinge, Hühnereier aber auch Hering und Lachs oder Innereien wie Leber und Nieren beinhalten den Nährstoff, der für den Organismus und das Wohlbefinden von Bedeutung ist.

Folgen von Vitamin-D-Mangel: Erhöhtes Risiko für die Knochen

Nun leiden jedoch hierzulande offenbar eine Menge Menschen an einem Vitamin-D-Mangel. Das kann schwerwiegende Folgen haben, denn der Nährstoff ist essenziell für wesentliche Funktionen – zum Beispiel den Knochenstoffwechsel. Ein Mangel kann zum Beispiel bedeuten, dass weniger Kalzium aus der Nahrung aufgenommen wird. Das hat insbesondere Konsequenzen für den Knochenbau:

Empfindliche Knochen mit mehr Schmerzen und Brüchen

Verformungen der Knochen, Rippen, Beine oder auch an der Wirbelsäule

Schwellungen am Übergang von Knorpel zu Knochen

Erweichung des Hinterkopfs

Verzögertes Schließen der Fontanelle bei Kleinkindern

Muskelschwäche

Anfälligkeit für Infekte

Geht es nach dem Robert-Koch-Institut, dann ist Vitamin-D-Mangel in Deutschland weit verbreitet: Demnach seien hierzulande etwa 15 Prozent unterversorgt. Bei 41 Prozent sei der Körper „suboptimal“ mit Vitamin D versorgt, schildert die dem Bundesgesundheitsministerium untergeordnete Organisation.

Jedoch ist umstritten, wie aussagekräftig diese Daten sind – weil der Vitamin-D-Spiegel je nach Jahreszeit und anderen Begebenheit pro Organismus stärker schwanken kann. Die Expertenverbände widersprechen sich nämlich: Im Gegensatz zum RKI sehen weder das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) noch der Berufsverband der Internisten hierzulande einen verbreiteten Mangel an Vitamin D.

Vitamin-D-Präparate sind beliebt – sie erzeugen jedoch Gefahr einer Überdosierung

Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist in Ländern wie Deutschland weit verbreitet – jedoch aus gesundheitlicher Sicht längst nicht immer gerechtfertigt. Die DGE erklärt, dass Präparate mit Vitamin D nur dann gerechtfertigt seien, sofern die Person nachweislich an einem Vitamin-D-Mangel leiden würde. Folgende Personengruppen werden benannt:

Menschen über 65 Jahre (insbesondere mit eingeschränkter Mobilität)

Menschen mit dunkler Hautfarbe - weil die UVB-Sonnenstrahlen aufgrund des erhöhten Melaningehalts der Haut weniger gut durch die Zellen dringen

Menschen, die an einer Sonnenallergie leiden und deshalb nur stark bedeckt in die Sonne gehen können

Wozu medizinische Experten jedoch übereinstimmend raten: dass vor der Einnahme von Vitamin D ein Mediziner konsultiert werden sollte. Anhand eines Bluttests kann festgestellt werden, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt. Denn andernfalls drohe gar eine Überdosierung. Speziell in den Sommermonaten steigt die Gefahr hierfür wesentlich an – wenn Personen viel Sonne tanken, Vitamin D über die Ernährung aufnehmen und dann womöglich noch Präparate zu sich nehmen.

Überdosierung an Vitamin D möglich – diesen Wert sollte man nicht überschreiten

Wann liegt eine Überdosierung an Vitamin D vor, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann? Die DGE benennt für dieses Szenario einen Wert von 100 Mikrogramm täglich, was zu Symptomen führen kann, die ebenfalls nicht zu verharmlosen sind:

Appetitlosigkeit

Übelkeit

Bauchkrämpfe

Nierenschädigung

Herzprobleme

Bewusstlosigkeit

In gravierenden Fällen könne sogar Todesgefahr bestehen, führt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aus. Was sei eigentlich die korrekte Menge an Vitamin D, die ein Mensch zu sich nehmen sollte? Geht es nach dem Bundesinstitut für Risikobewertung, betrage die Tageshöchstmenge dieses Nährstoffs 20 Mikrogramm. (PF)