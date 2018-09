US-Amerikanerin will sich im Garten sonnen, dann gesellt sich eine zweiköpfige Schlange zu ihr

Sensationsfund in Virginia

In den USA ist eine seltene zweiköpfige Schlange entdeckt worden. Eine Privatperson habe das Tier in einem Garten in Woodbridge im Bundesstaat Virginia gefunden, berichteten mehrere Medien.

Virginia - Das Tier wurde ins Wildlife Center in Virginia gebracht. Bei der Schlange der Gattung Nordamerikanischer Kupferkopf (Agkistrodon contortrix) handele sich um ein junges Tier, dessen linker Kopf sich mehr bewege als der rechte, schrieb das Wildlife Center in einer Mitteilung. Das Tier verfüge über zwei Luft- und zwei Speiseröhren. Die linke Luft- und die rechte Speiseröhre seien jeweils weiter entwickelt.

Die Schlange habe aber nur ein Herz und ein Lungenpaar. „Wegen der Anatomie wäre es besser wenn der rechte Kopf fressen würde, aber das kann herausfordernder sein, da der linke Kopf dominanter erscheint“, hieß es in der Mitteilung.

Wilde zweiköpfige Schlangen sind nach Informationen des Wildlife Centers extrem selten. Ihre Lebenserwartungen sind eher gering.

