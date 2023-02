Vier Klassen von Planetensystemen entdeckt – unser Sonnensystem ist ungewöhnlich

Von: Patrick Klapetz

Teilen

Auf der Suche nach Planeten: 2024 soll eine Weltraumsonde starten. Das Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ist an dem Projekt beteiligt. © Grafik: ESA/C. Carreau/nh

Forschende haben herausgefunden, dass es vier Klassen von Planetensystemen gibt. Unser Sonnensystem gehört dabei zu der seltensten Planetensystem-Klasse.

Bern/Genf – Unser Sonnensystem ist ziemlich einzigartig. Auch, weil wir bisher nur hier nachweislich Leben finden konnten. In diesem Fall ist es aber einzigartig aufgrund seines Aufbaus. Denn die vier kleinen Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars befinden sich ziemlich nah an unserem Mutterstern, der Sonne. Die Erde befinden sich als einziger Planet in der bewohnbaren und somit habitablen Zone. Zwar durchfliegt auch der Mars diese Zone, aber auf seiner Umlaufbahn bricht er aus der habitablen Zone manchmal aus.

Planetensystem im Überblick: Was unser Sonnensystem so besonders macht

Dann gibt es noch die vier großen Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun in unserem Sonnensystem. Diese umkreisen die Sonne in viel größeren Bahnen als die Gesteinsplaneten und sind deshalb weiter von ihrem Mutterstern entfernt. Das hat unter anderem den Vorteil, dass die starken Gravitationskräfte von Jupiter und Saturn die Umlaufbahnen einiger Asteroiden und Kometen stark beeinflussen. Andere können an den Gasriesen gar nicht vorbei und stürzen direkt auf sie. Das wiederum minimiert das Risiko, dass die Erde von einem Asteroiden getroffen wird – immerhin hat sie mehrere enorm große Schutzschilde. Die Erde ist nämlich so klein, dass sie in den großen roten Sturm des Jupiters hineinpasst.

Nun konnten Forschende der Universitäten Bern und Genf in zwei Studien beweisen, dass der Aufbau unseres Sonnensystems doch recht ungewöhnlich ist. Zudem konnten sie zeigen, dass es vier unterschiedliche Klassen von planetaren Systemen gibt. Die Studien wurden in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

Wie Erbsen in einer Schote: Älteres Modell von Planetensystemen ist nicht ausreichend

Ältere Untersuchungen konnten zwei unterschiedliche Planetensysteme ausmachen. Doch damals war bereits unsicher, ob die Entdeckung nicht auf Einschränkungen der Beobachtungsmethoden zurückzuführen war. „Vor mehr als einem Jahrzehnt stellten Astronomen aufgrund von Beobachtungen mit dem damals bahnbrechenden Kepler-Teleskop fest, dass Planeten in anderen Systemen ihren jeweiligen Nachbarn in Größe und Masse meist ähneln – wie Erbsen in einer Schote“, erklärt Lokesh Mishra. Er ist Forscher an den Universitäten Bern und Genf und der Studienleiter der aktuellen Untersuchungen.

Im alten Klassifizierungssystem war es „nicht möglich festzustellen, ob die Planeten in einem einzelnen System ähnlich genug waren, um in die Klasse der ‚Erbsen in einer Schote‘-Systeme zu fallen, oder ob sie eher unterschiedlich waren – so wie in unserem Sonnensystem.“ Deshalb haben er und sein Team ein neues Klassifizierungsmodell entworfen.

Neues Modell für Astro-Fans: Statt zwei gibt es nun vier Klassen von Planetensystemen

In dem neuen Modell gibt es vier unterschiedliche Klassifizierungen für Planetensystem: ähnlich, geordnet, ungeordnet und gemischt. In ähnlichen Planetensystemen haben die benachbarten Planeten eine ähnliche Architektur und Masse. Bei geordneten Planetensystemen nimmt die Masse der Planeten mit der Entfernung zum Mutterstern tendenziell zu. Unser Sonnensystem gehört somit zu den geordneten Planetensystemen.

Nimmt die Masse der Planeten mit der Entfernung vom Stern dagegen grob ab, hat dieses Planetensystem eine ungeordnete Architektur. Sobald die Masse der Planeten von Planet zu Planet stark variiert, sprechen die Forschenden von einer gemischten Architektur oder einem gemischten Planetensystem.

Künstlerische Darstellung der vier Klassen der Architektur von Planetensystemen. Ein neuer Architekturrahmen ermöglicht es den Forschern, ein ganzes Planetensystem auf der Systemebene zu untersuchen. Befinden sich die kleinen Planeten in einem System in der Nähe des Sterns und die massereichen Planeten in größerer Entfernung, haben solche Systeme eine „geordnete“ Architektur. Wenn dagegen die Masse der Planeten in einem System mit der Entfernung zum Stern abnimmt, handelt es sich um ein „ungeordnetes“ System. Wenn alle Planeten in einem System ähnliche Massen haben, dann ist die Architektur dieses Systems „ähnlich“. Gemischte“ Planetensysteme sind solche, in denen die Planetenmassen große Schwankungen aufweisen. © NCCR PlanetS, Tobias Stierli

Jedoch lässt sich diese Klassifizierungsstruktur nicht nur auf die Planetenmasse anwenden. „Auch andere Messgrößen wie Radius, Dichte oder Wasseranteile“ würden in diese Struktur passen, berichtet Yann Alibert. Er ist Mitautor der Studien und Professor für Planetenforschung an der Universität Bern. „Jetzt haben wir zum ersten Mal ein Werkzeug, um Planetensysteme als Ganzes zu untersuchen und sie mit anderen Systemen zu vergleichen“, führt er fort.

Welche Planetensystem-Architektur ist die häufigste im Universum?

Laut den Forschenden würden ähnliche Planetensysteme im sichtbaren Universum am häufigsten vorkommen. „Etwa acht von zehn Planetensystemen um Sterne, die am Nachthimmel sichtbar sind, haben eine ‚ähnliche‘ Architektur“, sagt Mishra. Anders sieht es mit der Architektur unseres Sonnensystems aus. Geordnete Planetensysteme würden in unserer Nachbarschaft am seltensten vorkommen.

Zu den Studien Die Studien sind in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics unter den Titeln „A framework for the architecture of exoplanetary systems. I. Four classes of planetary system architecture“ (engl. Ein Rahmen für die Architektur von exoplanetaren Systemen. I. Vier Klassen der Architektur von Planetensystemen) und „A framework for the architecture of exoplanetary systems. II. Nature versus nurture: Emergent formation pathways of architecture classes“ (engl. Ein Rahmen für die Architektur von exoplanetaren Systemen. II. Natur versus Erziehung: Emergente Entstehungswege von Architekturklassen) erschienen.

Sowohl die Masse der Gas- und Staubscheibe, aus der die Planeten hervorgehen, als auch die Häufigkeit schwerer Elemente im jeweiligen Stern spielen dabei eine Rolle. „Aus eher kleinen, massearmen Scheiben und Sternen mit wenigen schweren Elementen entstehen ‚ähnliche‘ Planetensysteme. Aus großen, massereichen Scheiben mit vielen schweren Elementen im Stern entstehen eher geordnete und ungeordnete Systeme. Gemischte Systeme entstehen aus mittelgroßen Scheiben. Dynamische Wechselwirkungen zwischen den Planeten – wie Kollisionen oder Auswürfe – beeinflussen die endgültige Architektur“, so der Astronom.

Die Anfangsbedingungen der Planeten- und Sternentstehung sind mit der Systemarchitektur verbunden. „Dazwischen liegen Milliarden von Jahren der Evolution“, sagt Alibert.