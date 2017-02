Viele Verschüttete bei Häusereinsturz in China befürchtet

Ursache noch unklar

Peking - Beim Einsturz von drei Wohnhäusern in Ostchina sind zahlreiche Bewohner verschüttet worden. Die Helfer arbeiteten mit schwerem Gerät und bloßen Händen, um die Trümmer wegzuräumen und Opfer zu finden.

Beim Einsturz von drei Wohnhäusern in Ostchina sind zahlreiche Bewohner verschüttet worden. Wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, sind am Donnerstagmorgen im Kreis Wenchang nahe der Stadt Wenzhou (Provinz Zhejiang) drei jeweils rund fünfstöckige Häuser zusammengebrochen.

„Viele“ Menschen seien unter den Trümmern begraben worden, schrieb die Staatsagentur unter Hinweis auf Angaben örtlicher Behörden. Die Rettungsarbeiten sind angelaufen.

Die Helfer arbeiteten mit schwerem Gerät und bloßen Händen, um die Trümmer wegzuräumen und Opfer zu finden, wie auf Fotos zu sehen war, die Xinhua über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete. Ein Bagger und ein mobiler Kran waren im Einsatz, um größere Betonplatten zu bewegen.

Die Ursache des Unglücks um 08.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MEZ) war zunächst unklar. Wegen des laufenden chinesischen Neujahrsfestes sind die meisten Chinesen in diesen Tagen zu Hause. In vielen Büros wird erst am Freitag wieder gearbeitet. Fabriken haben wegen der Feiertage häufig noch länger geschlossen.

