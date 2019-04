Immer mehr Tierarten sterben aus

WWF schlägt Alarm

+ © picture alliance/dpa / Gioia Forster Nördliche Breitmaulnashörner © picture alliance/dpa / Gioia Forster

World Wildlife Fund zieht dramatische Bilanz zum weltweiten Artensterben. Sogar der Hering ist bedroht.

Berlin. Vermüllte Ozeane, schmelzende Gletscher, gewilderte Tiere. Fast 27 000 Tierarten gelten Ende 2018 als bedroht - das sind 10 000 mehr als noch vor zehn Jahren. Schuld daran, ist der Mensch. Die Liste der Gewinner und Verlierer im Tierreich 2018 vom WWF zeigt, welche Arten besonders betroffen sind und wo es auch Hoffnung gibt.

Das Nördliche Breitmaulnashorn

Er war der letzte seiner Art und lebte im Sudan. Im März 2018 starb das männliche Nashorn. Weltweit gibt es nur noch zwei Weibchen, die keinen Nachwuchs mehr bekommen können. Doch Wissenschaftler wollen helfen. Eizellen der Weibchen, eingefrorene Spermien und Leihmütter sollen es möglich machen. Doch bis dahin bleiben die Tiere auf der Verliererseite.

Der Waldrapp

Zugegeben, schön sind diese Vögel nicht unbedingt anzusehen. Früher galten sie als Delikatesse, wurden deshalb überjagt und starben in Mitteleuropa aus. Ein von der Europäischen Union unterstütztes Projekt möchte den Zugvogel wieder ansiedeln. Bis Ende 2019 sollen wieder 120 Waldrappe zwischen nördlichem Alpenvorland und der Toskana ziehen. Diese Tiere gehören zu den Gewinnern 2018.

Der Tiger

In Nepal geht es für die Großkatzen bergauf. 2009 lebten dort nur noch 120 Tiger. Mittlerweile sind es fast doppelt so viele. Nepal gehört zu den 13 Staaten, die sich 2010 auf Schutzzonen für die Großkatzen einigten. Ziel ist es, die Zahl der wilden Tiger weltweit bis 2022 zu verdoppeln. Derzeit sind noch knapp 3900 übrig - von einst 100 000 Tigern in Asien. Schaut man nur auf Nepal gehören die Tiger zu den Gewinnern.

Der Hering

Kaum zu glauben, doch der weltweite Bestand an Heringen nimmt ab. Als Grund werden Veränderungen der Ostsee durch den Klimawandel vermutet. Und das hat auch Auswirkungen auf die erlaubte Fangmenge, die hat sich um die Hälfte reduziert. Experten zweifeln, ob sich der Bestand erholen kann.

Der Tüpfelbeutelmarder

Klein, nachtaktiv und mit gepunktetem Fell - das ist der Tüpfelbeutelmarder. Früher lebten sie in Australien, dann nur noch in Tasmanien. Doch ein Zucht- und Rückkehrprojekt möchte die kleinen Vierbeiner wieder nach Australien bringen 2018 wurden einige Tüpfelbeutelmarder in einen australischen Nationalpark umgesiedelt. Der erste Nachwuchs kam in diesem Sommer zur Welt. Definitiv Gewinner.

Der Amazonas-Flussdelfin

Flussdelfine haben es in mehreren Weltregionen sehr schwer. Die Delfine gelten offiziell als stark gefährdet, so der WWF. Gründe gibt verschiedene: unter anderem Fischerei, Umweltgifte und Regenwaldzerstörung. Das macht die rosafarbenen Delfine zum Verlierer.