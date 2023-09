Millionen Liter Rotwein fluten ein Dorf in Portugal – Anwohner sind besorgt

Von: Teresa Toth

In einem Dorf in Portugal platzen zwei Weintanks. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie ein Fluss aus Rotwein die Straßen hinunterfließt.

Coimbra/Kassel – Rote Flüssigkeit drängt sich durch die Straßen eines portugiesischen Dorfs. Während in Griechenland starke Unwetter für Überschwemmungen sorgen, steckt hinter den durchfluteten Straßen in Portugal nicht das Wetter. Sondern vielmehr ein vielfaches Missgeschick und eine ungünstige Hanglage der Ortschaft.

Zwischenfall in Portugal: Die Weinflut verursachte mehrere Sachschäden

Portugiesischen Medienberichten zufolge platzten die beiden Tanks eines lokalen Weinproduzenten am Montagmorgen (11. September). Daraufhin flossen 2,2 Millionen Liter Rotwein durch die Straße Rua de Cima im Dorf São Lourenço do Bairro. Das Dorf befindet sich in der Region Coimbra.

Da die Brennerei an einem Hang liegt, plätscherte der Wein sturzflutartig hinunter. Videos auf Twitter zeigen, wie die Straße für kurze Zeit einem strömenden Fluss gleicht. Laut einem Bericht des portugiesischen Magazins Jornal Diário de Aveiro drangen die Weinmassen auf weitere umliegende Straßen und Grundstücke und verursachten mehrere Sachschäden. Mindestens ein Keller wurde geflutet. Verletzte gab es keine.

Wieso die Weintanks der Brennerei in Portugal geplatzt waren, ist bislang unklar

Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Brennerei habe die Flüssigkeit, die aufgefangen werden konnte, in eine Kläranlage gebracht, schreibt Jornal Diário de Aveiro. Das Unternehmen „bedauert den Vorfall zutiefst“, zitiert das portugiesische Blatt.

Einer Mitteilung zufolge werde aktuell geprüft, warum die Weintanks undicht geworden sind. „Obwohl der Vorfall keine Verletzten zur Folge hatte, möchten wir unsere aufrichtige Besorgnis über den Schaden zum Ausdruck bringen“, betonte der Weinproduzent.

Rotwein-Flut in Portugal: Anwohner befürchten Verunreinigung eines örtlichen Flusses

Die örtlichen Behörden sprachen eine Umweltwarnung aus. Sie versuchten den Wein umzuleiten, damit dieser nicht in einen örtlichen Fluss gelangen konnte. Mag der Einblick eines reißenden Rotwein-Flusses den einen oder anderen Unbeteiligten belustigen, zeigen sich Anwohner derweil verärgert über den Zwischenfall. Trotz des schnellen Einschreitens bestehe die Sorge, dass der Wein den Fluss verschmutzt haben könnte.

