Video zeigt kuriosen Vorfall: Polizei stoppt Auto mit 600-Kilo-Rind auf dem Beifahrersitz

Von: Romina Kunze

Teilen

Das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ watet immer wieder mit neuen Spektakeln auf. Jüngstes Beispiel: Ein Auto, das zur Hälfte aus einem riesigen Rind zu bestehen scheint.

München – Um kuriose Vorfälle sind die Menschen in den USA nun wirklich nicht verlegen: Eine Person täuscht den eigenen Tod vor, um anschließend per Helikopter auf der eigenen Beerdigung eingeflogen zu werden? Soll verkommen. Ein Pizza-Lieferant entpuppt sich als Verbrechensjäger? Auch das längst geschehen. Und dann wäre da natürlich noch der ehemalige und womöglich künftige Präsident, der unzählige Anekdoten hergeben könnte. Und nicht weniger Fragen aufwirft, etwa nach seiner orangefarbenen Haut.

Und dennoch versteht es das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ einem immer noch die Sprache zu verschlagen. Beispielsweise indem dort, wo eigentlich die Beifahrerseite eines Kleinwagens sein sollte, ein riesiges Watussi-Rind aus dem Dach ragt.

Ein skurriler Beifahrer in den USA: Ein 600-Kilo-Bulle versetzt die Polizei ins Staunen

Am Mittwochmorgen Ortszeit (30. August) fuhr Lee Meyer mit seinem „Haustier“ auf dem Beifahrersitz auf dem Highway und erregte zweifellos die Aufmerksamkeit vieler Passanten. Selbst die Polizeibeamten, die in den USA sicherlich schon so manche seltsame Situation erlebt haben, staunten nicht schlecht, als sie am Ort des Geschehens eintrafen.

Ein Sprecher der Polizei in Norfolk, Nebraska, erklärte gegenüber einem örtlichen Fernsehsender, dass sie nach dem Notruf erwartet hatten, es handele sich um „etwas Kleines, wie ein Kälbchen oder Ähnliches“, zumindest um ein Tier, das „tatsächlich in ein Fahrzeug passt“. In das Fahrzeug hat Meyer‘s Bullen, der übrigens auf den Namen „Howdy Doody“ hört, nur bedingt gepasst.

Kurioser Vorfall in USA: Mann kommt trotz Bulle auf Beifahrersitz glimpflich davon

Bis zu 600 Kilogramm können Watussi-Rinder schwer werden, von deren Körper-Umfang ganz zu schweigen. Schon alleine die Hörner in einem PKW unterzubekommen, dürfte eine Herausforderung werden: Bei einer Spannweite von mehreren Metern sprengen sie den Platz eines Standardwagens um einiges.

Um seinen Bullen auf Spritztouren mitnehmen zu können, ließ Meyer daher seinen Ford Crown Victoria – ein typisches Mittelklasse-Fahrzeug in den USA – speziell umbauen. Das Dach wurde auf der rechten Seite, wo „Howdy Doody“ Platz nahm, herausgeschnitten, und die Beifahrertür wurde mit einer Art Geländer gesichert. Im Auto befanden sich nur die Beine des Bullen, während sein Rumpf und sein riesiger Kopf über die Motorhaube hinausragten. Dass ein Känguru durch Berlin und Umgebung hüpfen soll, erscheint dagegen geradezu unspektakulär.

Hätten Sie bei dem Anblick auch die „Bullen“ gerufen? Bis zu 600 Kilogramm schwer können „Howdy Doody“ und seinesgleichen werden. Kein Wunder, dass das Watussi-Rind nicht so richtig auf den Beifahrerplatz passen will. © dpa

In Deutschland wären sowohl der Besitzer als auch der Bullen ohne Frage aus dem Verkehr gezogen worden, doch Meyer und „Howdy Doody“ kamen mit einer Verwarnung davon. „Der Beamte bat darum, das Tier nach Hause zu bringen und die Stadt zu verlassen“, sagte der Polizeisprecher, obgleich der kuriose Tiertransport Anlass zu gleich mehreren Verstößen gegeben hätte.

Lokalmatador aus Nebraska: „Howdy Doody“ und sein Besitzer keine Unbekannten

Die Hintergründe für Meyer‘s tierische Spritztour von seinem kleinen Ort Neligh in das etwa 60 Kilometer entfernte Norfolk sind ungeklärt. Seine Frau erzählte CBS News, dass „Howdy Doody“ seit „acht oder neun Jahren“ nicht nur Meyers Begleiter, sondern auch sein „bester Freund“ sei. Ungeachtet der Verkehrskontrolle samt Zurechtweisung – oder gerade deshalb? – fühle er sich „wie ein Filmstar“.

Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam in dem Ford gesichtet wurden. Bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag im Jahr 2019 drehten Meyer und das riesige Tier bereits eine gemeinsame Runde. Da überrascht es einen auch nicht, dass in demselben Land Hunde, Katzen und Schweine als Flughafen-Personal beschäftigt werden. (rku)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Romina Kunze sorgfältig überprüft.