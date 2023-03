Beklemmende Aufnahmen zeigen – Alligator quetscht sich einfach durch Zaun

Von: Martina Lippl

Teilen

Ein riesiger Alligator klettert einfach durch einen Metallzaun, wie Video-Aufnahmen aus Florida (USA) zeigen. © Screenshot Facebook

Wo genug Kraft ist, ist auch ein Weg – nach diesem Motto pflügt sich ein Alligator durch einen Metallzaun. Ohne große Probleme, wie ein Video zeigt.

Placida – Alligatoren sind in Florida (USA) keine Seltenheit. Doch zu sehen, wie sich ein ausgewachsenes Exemplar von einem Metallzaun überhaupt nicht stoppen lässt, hat schon etwas Beklemmendes. Ein Video einer so erschreckenden Szene kursiert im Internet.

Ohne Probleme – mit einer beängstigenden Leichtigkeit – quetscht sich ein riesiger Alligator durch einen Metallzaun und bricht in Sekunden auf einen privaten Golfplatz ein. Das enorme Reptil pflügt sich einfach durch die Stangen. Das Metall biegt sich wie Gummi auf. Ein Gitterstab reißt. Das gigantische Tier bahnt sich unaufhaltsam seinen Weg.

Beklemmendes Video – Alligator quetscht sich einfach durch Zaun

Die Aufnahmen filmte ein Anwohner an einem privaten Golfplatz in Placida (Florida). Der Wetterexperte Matt Devitt, der für einen lokalen TV-Sender arbeitet, postete den Clip auf Facebook. Mehr als eine Million Mal wurde das Video bereits angeklickt (Stand: 12. März).

„Willkommen in Florida, die Heimat von Jurassic Park“, schrieb Devitt auf Facebook als vergangene Woche ein Alligator über einen Golfplatz marschierte. Mit dem neuen Video setzte er die Grusel-Geschichte fort.

„Seht euch diesen Kerl an, wie er diese Woche in Placida die Aluminiumgitter verbog und sich durchquetschte“, kommentiert der Wetterexperte auf Facebook. Das passiere eben nur in Florida. Laut dem Augenzeugen, sei der Alligator schließlich durch den Zaun gekommen.

„Das kann nicht wahr sein“ – Alligator zwängt sich problemlos durch Zaun

„Das kann nicht wahr sein“, so in etwa der Tenor in den meisten Reaktionen auf dieses Video. In einem späteren Kommentar weist Devitt daraufhin, dass der Zaun eben aus Alu war, und sich deshalb so leicht auseinander biegen ließ. Dennoch waren viele beeindruckt, wie leicht sich der Alligator durch das Gitter bewegte.

Über die Größe des Alligators ist leider nichts zu erfahren. Der längste bisher in Florida gesichtete Alligator, war mehr als 4,30 Meter lang. Weibchen können laut der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) etwa bis zu drei Meter lang werden. Etwa 1,3 Millionen Alligatoren leben in allen 67 Bezirken des Bundesstaates. Die Menschen in Florida hätte gelernt, mit den Alligatoren zu leben. Der Lebensraum der geschützten Reptilien sei jedoch in den vergangenen Jahren weiter eingeschränkt worden. Mensch und Alligator würden häufiger aufeinandertreffen und damit auch das Konfliktpotential zunehmen. (ml)

Auf einer Expedition unter Wasser machen Forscher eine atemberaubende Entdeckung. Sie filmen einen Hai aus nächster Nähe, der größer als ihr U-Boot ist.