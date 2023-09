„Mein Gott, ich knackse den auch immer“: Influencerin dehnt ihren Nacken – und bricht sich das Genick

Von: Michelle Mantey

Knacksen kann böse enden: Eine Influencerin dehnte sich selbst den Nacken und brach sich dabei das Genick. © Screenshot/TikTok/lilyzacharias

Viele können es nicht lassen: Den eigenen Nacken knacksen lassen. Eine Influencerin hat sich dabei das Genick gebrochen, jetzt warnt sie ihre Follower.

München – Immer wieder begeben sich Promis und Influencer vor laufender der Kamera in Gefahr. So ist ein Experte überzeugt, dass auch Helene Fischers Trapez-Unfall mit einer schweren Genick-Verletzung hätte enden können. Doch, dass es für eine Genick-Verletzung keine waghalsigen Sprünge braucht, zeigt der Fall einer Influencerin.

Lily Zacharias dokumentiert auf TikTok ihr Leben und lässt ihre Follower an ihren täglichen Routinen teilhaben. In einem Video erzählt sie, dass sie sich einmal selbst das Genick gebrochen hat, als sie ihren Nacken stretchen wollte. Dabei nimmt sie ihren Kopf in beide Hände und dreht ihn zur Seite, bis es knackt. Das machen viele Menschen so.

„Bitte mach das nicht, du wirst dir deinen Nacken brechen“, warnte die Mutter der Influencerin

Sie berichtet, dass ihre Mutter sie immer gewarnt habe: „Bitte tu das nicht, du wirst dir deinen Nacken brechen.“ Doch sie nahm die Sorgen ihrer Mutter nicht ernst.

Als sie an einem Mittwochmorgen ihren Nacken erneut dehnt, hört sie nicht nur ein Knacken, sondern auch ein ganz anderes Geräusch. Sie wusste, dass etwas nicht stimmt. Plötzlich spürt sie starke Schmerzen und kann ihren Hals nicht mehr bewegen.

„Ich wollte meine Mutter nicht anrufen, weil ich ihr nicht sagen wollte, dass sie recht hatte“, erklärt sie. Doch in ihrer hilflosen Situation gereift sie zum Hörer und erklärt ihrer Mutter, was passiert ist. Schließlich wird sie ins Krankenhaus gebracht. Dort stellen die Ärzte einen Kompressionsbruch der oberen beiden Wirbel und Zerrung der Bänder und Sehnen fest. Laut MSD Manuals entsteht so ein Kompressionsbruch durch Druckbelastung. Häufig sind Personen mit Osteoporose betroffen.

Influencerin berichtet auf TikTok über ihre Behandlung nach dem Bruch

Meist lässt sich ein Kompressionsbruch durch das Tragen einer Halskrause, Verabreichung von Schmerzmitteln und Physiotherapie wieder behandeln. So auch im Fall von Lily Zacharias, die zwei Wochen eine Halskrause tragen und vier Wochen lang Physiotherapie machen musste. Dabei kann ein Genickbruch auch tödlich oder mit einer Querschnittslähmung enden.

Nacken-Bruch beim Knacksen: Follower sind schockiert – „habe jetzt furchtbare Angst“

Glück im Unglück für Zacharias, aber ihre Follower sind teils trotzdem schockiert. Eine Frau aus Deutschland kommentiert: „Mein Gott, ich habe auch Hypermobilität im Nackenbereich und knackse den immer, sollte ich wohl lassen.“ „Als jemand, die ihren Nacken ständig knackt, habe ich jetzt furchtbare Angst“, schreibt eine Userin auf Englisch. Eine andere gibt zu: „Ich habe meinen Nacken geknackt, als ich das angeschaut habe.“

Auch Schauspieler Florian Fitz brach sich das Genick und bemerkte dies zunächst gar nicht. Er litt lediglich unter Nackenschmerzen und nahm die Beschwerden nicht ernst. Laut Gesundheitsinformationen.de weisen Nackenschmerzen auch nur in äußerst seltenen Fällen auf einen Notfall hin. Treten diese Schmerzen jedoch nach einem Unfall auf, sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden. Bei hinzukommenden Symptomen, wie einer Genickstarre, starken Schmerzen, Lähmungserscheinungen, Übelkeit, Erbrechen, sollte ebenfalls schnellstmöglich ein Arzt kontaktiert werden.

Für einen anderen Influencer kam jede Hilfe zu spät: Der Bodybuilder zeigte auf Social Media, wie er schwere Gewichte stemmte. Doch dann wurde ihm eine 210-Kilo-Hantel vor laufender Kamera zum Verhängnis. (mima)