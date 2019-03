Berühmter Instagram-Igel Mr. Pokee verstorben

Das Netz trauert

“Das ist vermutlich das Schwerste, was ich jemals tun musste.“ So beginnt der wohl letzte Post auf der Instagram-Seite des berühmtesten Igels der Welt. Seine Besitzerin Talitha verkündete am Wochenende den Tod ihres kleinen Lieblings, der 1,3 Millionen Followern immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zauberte. In dem Post erklärte Talitha auch, wie es zu dem plötzlichen Tod kam.

Eigentlich wollte sie dem Igel etwas Gutes tun und ließ seine Zähne beim Tierarzt behandeln. Doch in der Folge fing sich der stachelige Star eine Bakterieninfektion ein. Alle Bemühungen des Tierarztes, den Kleinen doch noch zu retten, waren vergeblich.

Mr. Pokee ist nur eines von vielen Tieren, die dank Instagram zu großer Berühmtheit gelangt sind. Ein paar der Bekannteren stellen wir für Sie im Video vor.

Video: "Petfluencer" - Diese Tiere sind Insta-Stars

Rubriklistenbild: © Instagram/mr.pokee