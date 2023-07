Video zeigt schockierenden Moment: Eltern zertrümmern Scheibe und befreien Baby aus überhitztem Auto

Von: Robin Dittrich

Wird das eigene Baby oder ein Haustier im Auto vergessen, kann das lebensbedrohlich für diese werden. In nur wenigen Minuten steigt die Temperatur rasant an.

Harlingen/Texas – Immer wieder tauchen Videos und Fotos davon auf, wie Kleinkinder oder Haustiere bei großer Hitze alleine im Auto sitzen. Ein Familienvater ging deshalb jetzt so weit, dass er die Windschutzscheibe seines eigenen Autos zertrümmerte.

Familienvater zertrümmert Windschutzscheibe, um Baby aus dem Auto zu retten

In der Stadt Harlingen, im US-Bundesstaat Texas, passierte Eltern eines kleinen Babys ein Fehler mit potenziell fatalem Ausgang: Sie schlossen ihr Kind im Auto ein. Was zunächst nach einem schnell zu lösenden Problem klingt, ließ die Eltern in Panik ausbrechen. Das ist in einem TikTok zu sehen, das viele Medien teilten. Diese hatten den Schlüssel im Auto vergessen, das Baby war also eingeschlossen und konnte nicht befreit werden. In Texas herrschte zu dieser Zeit starke Hitze, 38 Grad wurden gemessen.

Der Vater des Babys entschloss sich kurzerhand, die Windschutzscheibe seines eigenen Wagens mit einem Radschlüssel einzuschlagen, weil er sich nicht anders zu helfen wusste. Wie lange das Kleinkind zu diesem Zeitpunkt bereits im Wagen ausharrte, ist nicht bekannt. Wie die Polizei in Harlingen mitteilte, wird keine Anklage gegen die Eltern erhoben. Dem Baby geht es den Umständen entsprechend gut, wie eine Untersuchung ergab.

Deshalb ist ein verschlossenes Auto bei Hitze für Babys so gefährlich

Bei hohen Außentemperaturen kann es für Babys in Autos schnell gefährlich werden. Problematisch ist dabei, dass sich verschlossene Autos schnell aufheizen. Bereits nach zehn Minuten kann es im Inneren eines Autos knapp 10 Grad wärmer sein, wenn die Klimaanlage nicht mehr läuft. Je nach Außentemperatur verdoppelt sich die Temperatur im Innenraum innerhalb nur einer Stunde, das bestätigte eine Studie der Universität Georgia. Selbst bei einer Außentemperatur von 26 Grad, beträgt die Temperatur im Inneren nach nur 30 Minuten über 40 Grad Celsius – lebensgefährlich für ein Baby.

Je heißer es im geschlossenen Auto wird, desto schneller dehydriert das dort sitzende Baby. Der Körper verliert durch Schwitzen neben Körperflüssigkeiten auch Salze, dadurch kommt es zu niedrigem Blutdruck und Muskelkontraktionen, schreibt MSD Manual. Ist ein Körper lange hohen Temperaturen ausgesetzt, können innere Organe geschädigt werden. Sehr junge sowie ältere Menschen sind dabei besonders gefährdet. Babys sollten deshalb nicht einmal für wenige Minuten im Auto zurückgelassen werden.