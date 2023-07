Neue Entwicklung im Fall Leon: „Völlig absurd“ – Gerichtsstreit eskaliert

Von: Johannes Nuß

Der sechsjährige Leon war im August des vergangenen Jahres tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann aufgefunden worden. (Archiv) © Georg Köchler/dpa

Im Fall um den Tod des sechsjährigen Leon in Tirol in Österreich gibt es eine neue Entwicklung. Die Verteidigung wirft den Ermittlern Schlamperei vor.

Innsbruck – In dem nach zehn Monaten immer noch nicht aufgeklärten mutmaßlichen Mordfall um den kleinen Leon (6) gibt es neue Entwicklungen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll sich der aktuell inhaftierte Vater gegen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wehren, dass er die Tat an seinem Sohn womöglich von langer Hand geplant habe.

Der sechsjährige Leon war im August des vergangenen Jahres tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann aufgefunden worden.

Neue Entwicklung im Fall Leon: Verteidigung weist Vorwürfe als völlig „absurd“ zurück

Die Staatsanwaltschaft in Innsbruck wirft dem 38-jährigen, gebürtigen Deutschen vor, die Tat an seinem Sohn „bereits länger geplant“ und „akribisch“ durchgeführt zu haben. Ebenso wollen die Staatsanwälte in der monatelangen mutmaßlichen Vertuschung – der Vater war erst im März dieses Jahres festgenommen worden – ein „hohes Maß an krimineller Energie“ sehen, wie oe24.at berichtet.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, dass sein Mandant den Mord an seinem Sohn geplant haben soll, wies Verteidiger Hubert Stanglechner als völlig „absurd“ zurück. Der Rechtsanwalt macht hingegen dem Landeskriminalamt (LKA) in Tirol schwere Vorwürfe und sprach von Ermittlungspannen, wie es in dem Bericht heißt. So seien am Tatort sichergestellte Beweismittel bisher nicht gründlich genug untersucht worden, erklärte Stanglechner gegenüber der Bild. Stanglechner wies darauf hin, dass bei den bisherigen Untersuchungen lediglich DNA-Spuren einer unbekannten Person gefunden seien worden: „Von meinem Mandanten wurde keine DNA gefunden.“

Weiterhin, so der Anwalt zur Bild, sei es völlig unklar, ob es sich bei der zerbrochenen Glasflasche überhaupt um die Tatwaffe handele. Stanglechner wies die Vorwürfe der Ermittler als völlig haltlos zurück und bezeichnete diese als Vorverurteilung und abenteuerliche Schlussfolgerungen.

Tod von Leon (6) in der Kitzbüheler Ache: Vater weiterhin verdächtig und in Untersuchungshaft

Wie es in dem Bericht von oe24.at heißt, wehrt sich die Staatsanwaltschaft gegen die Vorwürfe. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck verwies in einem Medien-Statement auf die Rechtmäßigkeit der Untersuchungshaft des Vaters hin. Diese sei jeweils von einem Drei-Richter-Senat des Oberlandesgerichts Innsbruck und des Obersten Gerichtshofs aufgrund der vorliegenden Beweisergebnisse bestätigt worden.

Die Sprecherin erklärte, dass alle Beweise aufgenommen würden, da es sich aber um eine Haftsache handele, würden die „Ermittlungen vordringlich geführt“. Der Vater des kleinen Leon sei seit dem Laufen des Ermittlungsverfahrens bereits mehrfach befragt worden. Der Vater ist weiterhin verdächtig. (jon)