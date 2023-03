Forscherteam entdeckt verschollen geglaubte Vogelart - an gleich zwei Orten

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Biologen haben den Sianakamadagaskarsänger wiedergefunden. Die Vogelart war jahrelang verschollen.

Andapa – Forscher suchen immer wieder nach neuen und verschollenen Tierarten. Auch der Sianakamadagaskarsänger galt lange Zeit als verloren. In den dichten Regenwäldern im Nordosten Madagaskars wurde der kleine, olivfarbene Vogel das letzte Mal gesehen. Beobachter hatten diese Wälder seit 1999 nicht mehr betreten. Im Dezember 2022 und Januar 2023 gelang es Lily-Arison Rene de Roland vom Peregrine Fund und ihrem Team, die Vögel wieder aufzuspüren, teilt eine Pressemittteilung der Bird Life International Foundation mit.

Sianakamadagaskarsänger: Vogel nach 24 Jahren auf der Halbinsel Masoala gesichtet

24 Jahre lang galt die Vogelart als verschollen, bis eine Expedition zur Suche nach insgesamt zehn Vogelarten den Sianakamadagaskarsänger (Crossleyia tenebrosa) wiederfand – und das an zwei Orten: auf der Halbinsel Masoala und in der Nähe der Stadt Andapa. Laut Mitteilung habe sich die Suche anfänglich schwerer gestaltet, als gedacht. Der Wald, in dem der Vogel zuletzt gesichtet wurde, war zerstört und in Felder umgewandelt. Am 22. Dezember 2022 wurde jedoch ein anderes Team des Peregrine Funds im tiefsten Regenwald auf der Halbinsel fündig. Der Vogel konnte zur Ausmessung unversehrt gefangen werden und wurde danach wieder freigelassen.

Biologen haben den verschollenen Sianakamadagaskarsänger an einem unerwartetem Ort wiedergefunden. © John C. Mittermeier / American Bird Conservancy / AFP

Flussnähe: Unerwarteter Fundort des verschollenen Vogels

Anfang Januar 2023 war auch das Team um Rene de Roland erfolgreich. In der Nähe der Stadt Andapa konnten Sianakamadagaskarsänger von den Forschern beobachtet werden. Am folgenden Tag gelangen sogar Bilder, die zeigten, dass die Art anders lebt als bisher vermutet. Die beiden beobachteten Vögel verbrachten die meiste Zeit in dichter Vegetation in Flussnähe, wo sie vermutlich nach Insekten und anderen Beutetieren im feuchten Unterholz suchten. „Das könnte der Grund sein, warum die Spezies so lange übersehen wurde“, erklärt John C. Mittermeier, der Direktor des Lost Birds Programms an der American Bird Conservancy in der Pressemitteilung. „Bei der Vogelbeobachtung in tropischen Wäldern dreht sich alles darum, auf Vogelrufe zu lauschen, und so vermeidet man es natürlich, Zeit neben reißenden Flüssen zu verbringen, wo man nichts hören kann.“

Vogelbeobachtung: Weitere Forschung zur Erhaltung der Vogelart

Laut Rene de Roland geht die Beobachtung der Sianakamadagaskarsänger im September und Oktober weiter. Die Untersuchungen zur Brutzeit sollen klären, ob es noch andere Gebiete gibt, in denen die Art überlebt hat, da bereits große Teile der Regenwälder Madagaskars zerstört wurden. Roger Safford vom BirdLife’s Preventing Extinctions Programme lobt den Erfolg des Peregrine Fund Teams und Forschung zur Verhinderung des Artensterbens: „Der Sianakamadagaskarsänger scheint wirklich selten zu sein – aber jetzt können wir allmählich verstehen, warum. Und Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass die Wälder, die seine scheinbar ziemlich präzisen Bedürfnisse erfüllen, erhalten bleiben.“ (hk)