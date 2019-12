Suche beendet: Vermisster Mann aus Malsfeld in Niedersachsen gefunden

War seit Mittwochmorgen verschwunden

Am Mittwoch wurde ein 54-Jähriger aus Malsfeld vermisst - am Nachmittag wurde er von Beamten in Niedersachsen gefunden.

Am Mittwoch wurde ein 54-jähriger Mann aus Malsfeld gesucht - am Nachmittag war er wieder zu Hause.

Update, 18.12.2019, 16.41 Uhr: Die Suche nach dem 54-Jährigen aus Malsfeld ist beendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde er am Nachmittag von Beamten in Niedersachsen gefunden und befindet sich jetzt in ärztlicher Betreuung.

Erstmeldung, 18.12.2019, 11.07 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, verließ der 54-Jährige am Mittwochmorgen sein Zuhause in Malsfeld und ist seitdem verschwunden.

Auch von seinem Wagen, mit dem er möglicherweise unterwegs ist, fehlt jede Spur.

Besorgte Angehörige verständigten die Polizei

Besorgte Angehörige hatten die Polizei verständigt. So wurde er beschrieben: Er ist 1,85 Meter groß und schlank. Er könnte bekleidet sein mit einer blauen Jeans, einer blauen Trainingsjacke und einer schwarzen Wollmütze.

Ebenfalls vermisst wird seit dem 11.12.2019 Fritz Jochen Falk-Rolke: Der ehemalige Kantor des Kirchenkreises Ziegenhain leidet an Alzheimer. Seit einigen Jahren lebt der an Alzheimer Erkrankte in Bremen - seine Familie vermutet, dass er versucht, in die Schwalm zurückzukommen.