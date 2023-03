Erdbeben in Italien: Menschen laufen auf die Straße – Schulen geschlossen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Ein Foto von Schäden aus einem Erdbeben von 2016 in Umbrien. © Antonio Balasco via www.imago-images.de

Ein Erdbeben erschüttert Umbrien: Menschen laufen auf die Straße, weil sie die Erschütterung spüren. Die Schätzungen, was die Stärke angeht, gehen auseinander.

Perugia / München - Erdbebengefahr in Umbrien: In Italien ist ein Erdbeben der Stärke 4,4 registriert worden. Das Epizentrum des Bebens am Donnerstagnachmittag lag nahe der mittelitalienischen Stadt Perugia. Das teilten die Behörden mit.

Erdbeben in Italien: 30 Personen vorsorglich evakuiert - Schule und Universität geschlossen

Nach ersten Erkenntnissen des italienischen Zivilschutzes gibt es keine größeren Schäden, Verletzte oder Todesopfer. Wie La Repubblica berichtet, gäbe es nur kleine Einstürze im Zusammenhang mit maroden Gebäuden durch das Erdbeben in Italien. Vier Gebäude wurden jedoch vorsorglich evakuiert: Insgesamt 30 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, um auf Kontrollen zu warten. Das Beben war auch in den Marken und in der Toskana zu spüren. In der Stadt Umbertide bleiben wegen des Bebens die Schulen geschlossen. Auch die Büros der Universität Perugia sind geschlossen.

Die Feuerwehrleitstellen des Gebiets hätten zunächst nur mehrere Anfragen von besorgten Menschen erhalten. Viele Menschen hätten ihre Häuser verlassen und seien auf die Straße gelaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Einwohner der betroffenen Gebiete erzählten, dass das Beben deutlich spürbar gewesen sei.

Erdbeben in Italien: Stärke-Messungen gehen von 4.5 bis 5.0

Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben nachmittags um 16:05 Uhr. Das Epizentrum war demnach 27 km nordwestlich von Perugia in einer Tiefe von 10 km. Auch das Citizen Seismograph Network of RaspberryShake meldete das Erdbeben mit einer Stärke von 4.6 . Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) maß die Stärke des Bebens gar mit 5.0. Der nächstgelegene Vulkan vom Epizentrum aus gesehen ist der Colli Albani in 174 Kilometer Entfernung. Laut volcanodiscovery.com wurden 1.8 x 1011 Joule freigesetzt. (cgsc)

Nach etlichen Wochen ohne nennenswerten Niederschlag trifft Frankreich Vorbereitungen zur Einschränkungen bei der Wassernutzung. Auch Italien hat Angst vor einem weiteren Dürre-Sommer.