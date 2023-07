Verletzte nach Unfall mit zwei Bussen in New York

Einsatzkräfte begutachten die Unfallstelle im Stadtteil Manhatten. © Gardiner Anderson/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

In New York sind zwei voll besetzte Busse ineinander gefahren. Viele Menschen wurden dabei verletzt - doch es hätte schlimmer ausgehen können.

New York - Bei einem Unfall mit zwei voll besetzten Bussen im New Yorker Stadtteil Manhattan sind in den USA etliche Menschen verletzt worden. Das teilte die New Yorker Feuerwehr mit.

Demnach waren zunächst 18 Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Über 60 weitere Menschen würden noch untersucht. Dem Anschein nach sei niemand lebensbedrohlich verletzt, sagten Feuerwehrleute Reportern vor Ort. Bei den meisten Verletzungen handle es sich um Schnittwunden, Prellungen oder Schürfwunden.

Eines der beteiligten Fahrzeuge sei ein Doppeldeckerbus für Touristen-Rundfahrten gewesen. Dieser sei wohl auf einen Bus des öffentlichen Nahverkehrs aufgefahren. Zum genauen Unfallhergang machte die Feuerwehr zunächst aber keine Angaben. dpa