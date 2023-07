Verletzte Höhlenkletterin nach fast zwei Tagen gerettet

An einigen Stellen müssen sich die Retter tief abseilen. © Berg- und Höhlenrettung Italien/dpa

Bei einer Exkursion war die 31-Jährige abgestürzt. Stück für Stück arbeiteten sich die Retter voran.

Fonteno - Nach einem fast zweitägigen Einsatz ist eine verletzte Höhlenkletterin in Norditalien gerettet worden. Die 31-Jährige war am Sonntagnachmittag bei einer Exkursion in etwa 150 Metern Tiefe abgestürzt und hatte sich am Bein verletzt.

Am Dienstagnachmittag um 13.45 Uhr erreichten die Rettungsteams mit der auf eine Trage gebundenen Frau dann den Ausgang. Ein Helikopter sollte die Frau daraufhin in ein Krankenhaus fliegen, wie die italienische Berg- und Höhlenrettung bei Twitter mitteilte.

Die erst vor wenigen Jahren entdeckte Höhle ist insgesamt mehrere Kilometer lang. An einigen Stellen muss man sich tief abseilen, anderswo kommt man an engen Punkten nur schwer voran. Auf Videos war zu sehen, wie sich die Retter beim Einstieg in die Höhle gebückt auf Händen und Füßen fortbewegten. dpa