48 Stunden zwischen Knochen und Schädeln: Jugendliche gerettet

Aus Pariser Katakomben

+ © dpa Schädel und Knochen liegen in den Katakomben von Paris. © dpa

Vollkommen dehydriert und unter Schock waren zwei Jugendliche in Paris, als sie nach 48 Stunden aus den Katakomben gerettet wurden. Sie hatten sich in den Gängen unter der Stadt verirrt.

Paris - Nach stundenlanger Suche haben Polizei und Feuerwehr zwei Jugendliche aus den Pariser Katakomben gerettet, die sich in den unterirdischen Gängen verlaufen hatten. Sie hätten etwa 48 Stunden unter der Erde verbracht, sagte der für die Suche zuständige Polizeikommandant am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen seien bei ihrer Rettung am Mittwochmorgen dehydriert gewesen und hätten unter Schock gestanden, sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Einsatzkräfte waren am Dienstagabend alarmiert worden und in die Gänge hinuntergestiegen, auch Rettungshunde wurden bei der Suche eingesetzt.

+ Die Katakomben von Paris. © dpa Die Pariser Katakomben sind ehemalige unterirdische Steinbrüche, ein Labyrinth aus rund 300 Kilometer langen Gängen tief unter der französischen Hauptstadt. Ein Teil dient als unterirdisches Beinhaus: Von Ende des 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Millionen Gebeine von Friedhöfen dorthin umgelagert. Ein kleiner Bereich der Katakomben im Süden von Paris steht Besuchern offen - der zwei Kilometer lange Rundgang entlang zahlreicher aufgetürmter Knochen und Schädel ist eine beliebte Grusel-Etappe für Paris-Besucher.

Der Rest der Gänge darf nicht betreten werden, lockt aber trotzdem Neugierige an. Die Pariser Polizei schickt regelmäßig Beamte hinunter, die das Stollengewirr nach nicht legalen Nutzern durchforsten. Die Gänge seien gefährlich, warnte der Polizeibeamte: „Da ist man 20 Meter unter der Erde und von jeder Kommunikation abgeschnitten, es fehlt jede Orientierung.“

dpa

2015 bot die Stadt Paris übrigens Halloween-Fans in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wahres Gruselambiente. Zwei ausgesuchte Gruselfreunde durften, diesmal freiwillig, eine Nacht in den Katakomben verbringen.