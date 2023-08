Verheerende Brände: Opferzahl in Hawaii steigt auf 80

Frauen umarmen sich in den Trümmern eines vom Feuer zerstörten Hauses in Lahaina auf Hawaii. © Rick Bowmer/AP/dpa

Erste Bewohner auf Maui können nach den verheerenden Bränden den Schaden an ihren Häusern begutachten. Die Winde, die zuletzt die Feuer angefacht hatten, werden schwächer. Die Zahl der Toten steigt an.

Honolulu - Nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist die Zahl der Toten Behörden-Angaben zufolge auf 80 gestiegen. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Feuer in verschiedenen Regionen der Insel unter Kontrolle zu bringen, teilte die Regierung des Bezirks Maui mit.

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist weiter gestiegen. © Rick Bowmer/AP/dpa

Ein Brandherd nahe einer landeseigenen Tankstation in Kaanapali sei am Abend zu 100 Prozent eingedämmt worden. Hunderte Fahrzeuge hätten dort für Treibstoff angestanden. Am Samstag werde dort kein Sprit ausgegeben, hieß es in der Mitteilung. Wegen des Waldbrandes in der bei Touristen beliebten Strandgegend im Westen der Insel waren Evakuierungen angeordnet worden.

Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die sich wegen starker Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern schnell ausgebreitet hatten. Die Winde flauten allmählich ab, am Freitag hatten die Bewohner der besonders betroffenen Kleinstadt Lahaina im Westen von Maui in ihr Zuhause zurückkehren können, um die Schäden in Augenschein zu nehmen.

Lösch- und Aufräumarbeiten wurden fortgesetzt. Nach Angaben des US-Senders CNN sind etwa 1700 Gebäude auf Maui zerstört. Mit einer Fläche von rund 1900 Quadratkilometern ist die hawaiianische Insel etwa halb so groß wie das spanische Urlaubsinsel Mallorca. dpa