Verhängnisvolle Selfies: Drei Studenten sterben auf Gleisen

In Indien

Die drei Inder waren gerade dabei, sich für ihre Selbstporträts bestmöglich zu positionieren, als sie von einem Schnellzug überrollt wurden.

Delhi- Bei Selfie-Aufnahmen auf Eisenbahngleisen sind in Indien drei Studenten von einem Zug erfasst und getötet worden. Sie wurden nach Polizeiangaben am Dienstag von einem Schnellzug überrollt, als sie sich selbst auf einer Eisenbahnbrücke in der Stadt Bidadi im Bundesstaat Karnataka fotografierten. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Allein 2016 gab es bereits 76 Selfie-Todesfälle in Indien

In Indien kommt es immer wieder zu derartigen Vorfällen: Einer Studie der Carnegie Mellon University und des Indraprastha Instituts für Information in Neu Delhi zufolge wurden von den zwischen März 2014 und September 2016 weltweit gemeldeten 127 Selfie-Todesfällen 76 in Indien registriert.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa