Vergraulte Nannys, Pizza zum Frühstück: Familien-Irrsinn bei Brangelina

Von: Susanne Kröber

Unterschiedliche Ansichten bei der Erziehung und Chaos hinter verschlossenen Türen sollen der Ehe von Brad Pitt und Angelina Jolie den Todesstoß versetzt haben.

Los Angeles – Mit zwei der größten Hollywoodstars zusammenleben, sechs zuckersüße Kinder betreuen, mit auf Reisen gehen – Nanny bei Brad Pitt und Angelina Jolie zu sein, mag sich auf dem Papier wie ein Traumjob angehört haben. In der Realität soll die Aufgabe allerdings mehr einem Albtraum geähnelt haben. Dementsprechend hoch war der Nanny-Verschleiß im Brangelina-Haushalt.

Nanny bei Brangelina: Keine Regeln für die Kinder – Schokolade zum Frühstück bei Brad Pitt und Angelina Jolie

Gemeinsam haben Angelina Jolie und Brad Pitt die drei Adoptivkinder Maddox, Zahara und Pax, dazu kommen drei leibliche Kinder, Tochter Shiloh sowie die Zwillinge Vivienne und Knox. Bei sechs Kindern ist ein gewisses Chaos vorprogrammiert, wie der britische Mirror berichtet, soll es bei Brad Pitt und Angelina Jolie allerdings krasse Ausmaße angenommen und zu dem hohen Verschleiß an Nannys in Haushalt von Brangelina geführt haben.

Seit 2016 gehen Angelina Jolie und Brad Pitt getrennte Wege – jetzt kommen weitere Details über das Liebes-Aus ans Licht. © picture alliance/dpa/Facundo Arrizabalaga

So hätten die Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt darauf bestanden, Pizza, Chips und Schokolade zum Frühstück zu essen. Auch ansonsten bestand die Ernährung der sechs Kids vorwiegend aus Fastfood, vor allem der US-Knabbersnack Cheetos stand bei Maddox, Shiloh und Co. hoch im Kurs. Regeln habe es im Haushalt von Brangelina schlicht keine gegeben, sodass eine Nanny nach der anderen das Handtuch geworfen habe.

Brad Pitt und Angelina: Sechs bis neun Nannys bei Brangelina gleichzeitig im Einsatz

Der ständige Personalwechsel sorgte bei den Kindern zusätzlich für Verunsicherung. Um das Chaos in den eigenen vier Wänden in den Griff zu bekommen, hätten Brad Pitt und Angelina Jolie teilweise sechs bis neun Nannys gleichzeitig beschäftigt, wie Daily Mail berichtet. Jede Betreuerin soll demnach für jeweils ein Kind verantwortlich gewesen sein, um die Situation bewältigen zu können.

Kurz bevor Angelina Jolie und Brad Pitt 2016 die Scheidung einreichten, zog laut Berichten der Daily Mail als letzte Rettung Jolies Bruder James Haven bei den beiden ein. Allerdings soll das Verhältnis zwischen James und seinem Schwager Brad Pitt miserabel gewesen sein – da war es vermutlich wenig förderlich, dass die Kinder Daily Mail zufolge anfingen, James „Papa“ zu nennen.

FBI-Akten veröffentlicht: Dieser Vorfall besiegelte die Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie

2016 reichte Angelina Jolie nach elf gemeinsamen Jahren die Scheidung von Brad Pitt ein. Die offizielle Begründung, wie so oft in Hollywood: unüberbrückbare Differenzen. Ein eskalierender Streit im Flugzeug im September 2016 soll für das Ende der kriselnden Beziehung gesorgt haben. NBC News zitiert aus einem FBI-Bericht, aus dem hervorgeht, dass es auf einem Flug nach Los Angeles zum Streit beim Glamour-Paar kam – vor den Augen der Kinder.

„Ihr damaliger Ehemann und ihre Kinder, die zu dem Zeitpunkt alle minderjährig waren, reisten im Privatflugzeug“, so der Bericht. Brad Pitt soll Angelina Jolie „am Kopf gepackt und geschüttelt“ haben, dann habe er „viermal gegen die Decke des Flugzeugs“ geboxt. Ein Kind habe gefragt: „Bist du okay, Mama?“, woraufhin Pitt geschrien haben soll: „Nein, Mama ist nicht okay. Sie ruiniert diese Familie. Sie ist verrückt.“ Durch von Brad Pitt verschütteten Wein soll zudem ein Sachschaden von 25.000 US-Dollar entstanden sein.

Trennung von Brangelina: FBI-Ermittlungen nach Wutausbruch von Brad Pitt

NBC News zufolge gab Angelina Jolie damals an, an der Hand und am Ellbogen verletzt worden zu sein. Fünf Wochen nach dem Vorfall verkündete FBI-Sprecherin Laura Eimiller jedoch: „Das FBI hat die Umstände untersucht und wird keine weiteren Ermittlungen durchführen. Es wurde keine Anklage erhoben.“ Die Herausgabe der Dokumente soll in diesem Frühjahr übrigens eine anonyme Antragstellerin eingeklagt haben, nachdem sie laut ihrer Anwältin seit Jahren vergeblich versucht habe, an die Unterlagen heranzukommen.