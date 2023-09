Bekannt aus „Die wilden 70er“: TV-Star Danny Masterson muss mindestens 30 Jahre in Haft

Von: Emanuel Zylla

TV-Star Danny Masterson wurde im Mai für schuldig befunden, zwei Frauen vergewaltigt zu haben. Nun das Urteil: Er muss für 30 Jahre ins Gefängnis.

Los Angeles – Es war ein emotionales Auf und Ab für die Opfer in einem Fall, der sich über sechs Jahre erstreckte. Doch nun ist es amtlich: Danny Masterson, bekannt aus der Sitcom „Die wilden 70er“ (Original: „That 70s Show“), muss wegen zweifacher Vergewaltigung für mindestens 30 Jahre hinter Gittern. Die erfolgreiche TV-Serie, mit der Masterson als Schauspieler durchstarten konnte, wurde von 1998 bis 2008 ausgestrahlt. Die Vergewaltigungen fanden zwischen 2001 und 2003 statt.

Das Strafmaß wurde von Richterin Charlaine Olmedo am Donnerstag (7. September) in Los Angeles verlesen. Es war die zulässige Höchststrafe in Mastersons Fall. Die Richterin erteilte seinen beiden Opfern nach dem Urteil das Wort, wie die BBC am Tag danach berichtet. Bei einer infrage stehenden dritten Vergewaltigung kam die Jury hingegen zu keinem Urteil. Der Fall werde wohl auch nicht weiter verfolgt.

Danny Masterson: Hollywood-Star vergewaltigte ehemalige Scientologinnen

Es war ein Urteil im zweite Anlauf, denn der erste Prozess endete im November 2022 ergebnislos – ein sogenanntes „Fehlverfahren“, weil die Jury zu keinem Ergebnis kam. Trotzdem ließ die Staatsanwaltschaft nicht locker: Am 31. Mai befand das Gericht den 47-jährigen Schauspieler im zweiten Prozess für schuldig, zwei Frauen in seinem Haus vergewaltigt zu haben. Die Frauen hätten ausgesagt, er habe sie mit alkoholischen Getränken willenlos gemacht und sie anschließend vergewaltigt, berichtet dpa.

Danny Masterson ist Mitglied in der umstrittenen „Scientology“-Bewegung, einer sektenartigen Organisation, der auch andere Hollywood-Größen wie etwa Tom Cruise angehören. Mastersons Opfer gaben an, zum Zeitpunkt der Vergewaltigung auch Mitglieder gewesen zu sein, wie US-Medien berichteten. Eine Frau habe auch eine Beziehung mit dem nun Verurteilten geführt.

Der US-Schauspieler Danny Masterson ist wegen Vergewaltigung zu einer langen Haft verurteilt worden. © Wade Payne/Invision/AP/dpa

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass Masterson sich stets darauf verlassen habe, sein Status als prominenter Scientologe würde ihn davor bewahren, Verantwortung für seine Vergewaltigungen übernehmen zu müssen, schreibt die BBC am Freitag (8. September). Zudem habe sich Scientology daran beteiligt, Mastersons Taten zu vertuschen und die Frauen beeinflusst, seine Vergewaltigungen nicht der Polizei zu melden – die Organisation streite das ab. Die Staatsanwaltschaft habe erklärt, Offizielle von Scientology hätten mit der Kündigung der Mitgliedschaft der Opfer gedroht, wenn sie nicht eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben und eine Zahlung von 400.000 US-Dollar (rund 374.000 Euro) akzeptiere.

Ex-Scientologin und Star der Serie „King of Queens“ Leah Remini hat Scientology bereits verklagt und öffentlich bekannt gegeben, dass sie über die Machenschaften aufklären will. Laut US-Medien nahm auch sie an der Verhandlung teil.

Masterson habe am gesamten Prozesstag geschwiegen. Schon nach den Vergewaltigungsvorwürfen der drei Frauen beteuerte er in den Prozessen stets, dass er einvernehmlichen Sex vor rund 20 Jahren hatte. Mastersons Frau habe beim Urteilsspruch geweint, berichteten US-Medien. Er ist seit 2011 mit der Schauspielerin Bijou Phillips verheiratet. Die beiden haben eine neunjährige Tochter.

Polizeiermittlungen starteten während der #MeToo-Bewegung in Hollywood gegen den Schauspieler

Die Ermittlungen der Polizei in Los Angeles starteten 2017 gegen Masterson, 2020 folgte die Anklage. „Ich wünschte, ich hätte ihn bereits vorher bei der Polizei gemeldet“, habe eines der Opfer am Donnerstag vor Gericht gesagt, so die BBC. Sie zeigte ihn an, als die #MeToo-Bewegung in Hollywood in vollem Gange war und diverse Frauen öffentlich machten, vergewaltigt worden zu sein. Alles begann damals mit den Vorwürfen zu Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Auch er wurde mittlerweile zu 39 Jahren Haft verurteilt.

Es war die Rolle, mit der Danny Masterson (hinten r.) von 1998 bis 2006 größere Bekanntheit erlangte: Steven Hyde in der US-Sitcom „Die wilden 70er“. Dort spielte er an der Seite der heutigen Mega-Stars Ashton Kutcher (vorne M.) und Mila Kunis (vorne l.). © Imago

Gegenüber der BBC äußerte Alison Anderson, die Anwältin von zwei der Opfer: „Die Frauen haben enorme Stärke und Tapferkeit gezeigt, indem sie sich den Strafverfolgungsbehörden gemeldet und direkt an zwei zermürbenden Strafprozessen teilgenommen haben“ – trotz der „anhaltenden Einschüchterungsversuchen und Belästigung“ gegen ihre Mandantinnen.

Bis in die 2050er-Jahre im Knast: Hollywood-Schauspieler bekommt erst dann Chance auf Bewährung

Zuletzt war Danny Masterson in der Netflix-Sitcom „The Ranch“ zu sehen, hier erneut an der Seite von seinem Schauspielkollegen und Kumpel Ashton Kutcher aus „Die wilden 70er“. Netflix beendete die Zusammenarbeit mit ihm 2017 nach dem Beginn der Polizeiermittlungen gegen ihn. Sein Charakter Jameson Bennett wurde aus den Drehbüchern entfernt. Die Serie lief ohne ihn noch bis 2020.

Masterson wurde nun zu „30 Jahren bis lebenslänglich“ verurteilt. Das bedeutet, er kann frühestens mit einer Bewährung nach 30 Jahren rechnen. Laut Informationen der BBC habe ein Gerichtsbeamter mitgeteilt, dass die Richterin vor der Anhörung einen Antrag von Mastersons Verteidigung auf ein neues Verfahren abgelehnt habe. Wenn Danny Masterson also in den 2050er-Jahren freikommen sollte, ist er in seinen 70ern.

Die Nachrichten-Agentur Reuters zitierte eine der Frauen. Sie habe gegenüber ihrem Vergewaltiger während der Gerichtsverhandlung gesagt: „Ich vergebe dir. Deine Krankheit belastet mich nicht länger.“ (zy)