Wohl erneut deutsche Urlauberin auf Mallorca vergewaltigt

Übergriff an der Playa de Palma

+ © dpa / Clara Margais Eine deutsche Touristin soll eigenen Angaben bei der Polizei zufolge auf Mallorca Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. © dpa / Clara Margais

Erneut sollen zwei Touristinnen auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Bei mindestens einer der Frauen handelt es sich Medienberichten zufolge um eine Deutsche.

Palma - Nur wenige Tage nach der schockierenden Meldung über eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca, machen zwei weitere Fälle auf der spanischen Ferieninsel Schlagzeilen. Einem Bericht der Diario de Mallorca zufolge, sollen am Wochenende erneut zwei Touristinnen Opfer von sexuellen Übergriffen geworden sein.

Bei mindestens einer der beiden Frauen soll es sich demnach um eine Frau aus Deutschland handeln. „Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag“, bestätigte ein Sprecher der Nationalpolizei am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden Fälle hätten sich unabhängig voneinander ereignet. Nur eine der beiden mutmaßlichen Opfer, eine 20-jährige Deutsche, habe den Fall bei der Polizei gemeldet, die andere Frau wollte keine Anzeige erstatten. Deshalb könnten in diesem Fall keine Angaben zur Nationalität und dem Ort des Übergriffes gemacht werden.

20-jährige Deutsche am Strand von Playa de Palma vergewaltigt

Die 20-Jährige habe eigenen Angaben bei der Polizei zufolge, einen spanischsprachigen Mann in einem bekannten Lokal an der Playa de Palma kennengelernt, berichtet die Zeitung. Mit ihm sei sie anschließend an den Strand gegangen, wo er sie ausgezogen und gegen ihren Willen zum Sex gezwungen habe. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, sollen sich bei einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus von Son Llàtzer, Hinweise auf eine Vergewaltigung bestätigt haben.

Bei der Gruppenvergewaltigung Anfang Juni soll eine 18-jährige Urlauberin aus Deutschland von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Vier Deutsche waren anschließend am Flughafen Mallorca festgenommen worden. Die Zeugenaussagen in dem Fall sind widersprüchlich.

Auch ein 19-jähriger Tourist aus Großbritannien soll auf Mallorca von zwei Männern vergewaltigt worden sein.

va