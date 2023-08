Tui verbietet Frau das Stillen im Flieger — Debatte entfacht: „Was eine ekelhafte Antwort“

Von: Victoria Krumbeck

Eine Mutter will ihr Baby im Flugzeug stillen und wird vom Flugpersonal gebeten, dies zu unterlassen. Dafür bekam Tui heftige Kritik.

Manchester — Urlaub mit Baby ist nicht immer einfach — und fliegen erst recht nicht. Das zeigte erst kürzlich eine Familie aus Großbritannien. Chelsea Williams und ihr Mann waren mit ihrer zweijährigen Tochter und dem fünf Wochen alten Baby unterwegs in den Urlaub. Sie wollten von Manchester ins spanische Almería fliegen. Während des Starts wollte die Mutter ihr Baby stillen. Mutter sowie Kind waren dabei angeschnallt. Doch eine TUI-Flugbegleiterin bat Williams, damit aufzuhören. Eine Debatte über die Reaktion von Tui entfachte im Netz.

Mutter will Baby im Flugzeug stillen — Tui verbietet es

Williams habe sich auf den Flug gut vorbereitet. So buchte die Familie ganz hinten in der Maschine ihre Sitze, um möglichst viel Platz zu haben und stiegen als Letztes ein, wie die Washigton Post berichtete. Das Stillen während des Starts und der Landung soll eine beruhigende Wirkung auf Babys haben und auch vor Ohrenschmerzen durch den Druckausgleich schützen, wie Williams erfuhr. Auch im Vorfeld informierte sich Williams Ehemann beim Tui-Kundenservice, ob seine Frau das Kind stillen dürfe. Die Antwort: „Es gibt keine offiziellen Beschränkungen, dennoch würden wir es nicht empfehlen, da sich andere Menschen unwohl damit fühlen könnten.“

Sie postete ein Screenshot von dem Chat zwischen dem Tui-Kundenservice und ihrem Ehemann am 7. August auf Facebook. „Ich habe das noch nie bei anderen Fluggesellschaften erlebt“, schrieb die Mutter dazu. „Völlige Diskriminierung und äußerst enttäuschend“, fügte sie hinzu. Als Williams ihr Kind stillte, kam eine Flugbegleiterin, die die Sicherheitseinweisung durchgeführt hatte, zu der Mutter. Diese teilte ihr mit, dass das Stillen während des Starts und der Landung nicht erlaubt sei. Williams war schockiert, dachte allerdings, dass sie einen Sicherheitshinweis bei ihrer Vorbereitung übersehen hatte.

Still-Verbot für Mütter — Tui bekommt heftige Kritik ab: „Absolut entsetzlich“

Der Start war für Williams alles andere als angenehm. „Das Kleinkind weinte. Ich habe geschwitzt. Ich war den Tränen nahe. Ich hatte das Gefühl, dass alle Augen auf uns gerichtet waren“, erzählte sie. Das Baby hatte „offensichtlich Schmerzen“, war hungrig und müde. Nachdem das Sicherheitsgurtlicht erloschen war, konnte sie das fünf Wochen alte Kind stillen. Sie habe etwa eine Stunde gebraucht, um das Baby wieder zu beruhigen, wie sie die Situation schilderte.

Ihr Post verursachte eine Debatte. Viele Facebook-Nutzer sind über die Reaktion von Tui fassungslos. Unter dem Post sammeln sich die wütenden Kommentare. „Wenn andere Menschen in der Öffentlichkeit Essen und Trinken dürfen, warum ist dann Stillen nicht erlaubt. Was eine ekelhafte Antwort“, lautete ein Kommentar. „Die Antwort ist schockierend und ich hoffe, die Person hat Schwierigkeiten für diese diskriminierende und ignorante Antwort“, schrieb ein weiterer Facebook-User. „Ekelhafte Antwort“ oder auch „Absolut entsetzlich“ kann man in der Kommentarspalte lesen.

Stillen im Flugzeug: Tui kündigt interne Untersuchungen an

Tui lässt den Post nicht unkommentiert. Als direkte Antwort auf den Beitrag schrieb der Tui-Facebook-Account: „Es tut mir sehr leid, das zu hören.“ Williams könne den Screenshot an das „After Travel-Team“ weiterleiten, damit diese die Angelegenheit weiter untersuchen könne. In weiteren Kommentaren schrieb Tui, dass das Stillen „zu jeder Zeit“ im Flugzeug erlaubt sei. In anderen Kommentaren von Tui heißt es, dass sie das Stillen „aus Sicherheitsgründen“ während dem Start und der Landung nicht empfehlen.

Auf dem offiziellen Tui-Reiseblog lässt sich folgender Satz finden: „Um Ohrenschmerzen bei Start und Sinkflug zu vermeiden, könnt ihr euren Säugling stillen bzw. die Flasche anbieten.“ Das Stillen wird hierbei sogar bei der Start und Landung empfohlen. Tui kündigte an, den Fall intern zu untersuchen und seine Mitarbeiter über stillfreundlichen Richtlinien aufzuklären. (vk)