Entführer gesteht die Tat: Mädchen aus USA lebend aufgefunden - Sie sah ihre Eltern sterben

Drei Monate galt sie als vermisst

Drei Monate galt Jayme als vermisst, dann tauchte das Mädchen lebend wieder auf. Ihr Entführer hat nun gestanden - auch den grausamen Mord an ihren Eltern.

Wie aus einem am Montag bei Gericht im Bundesstaat Wisconsin eingereichten Dokument hervorgeht, bekannte sich der 21-jährige Arbeitslose des Doppelmordes sowie der Entführung der 13-jährigen Jayme schuldig.

"Ich habe es getan", sagte Jake Thomas Patterson dem Schriftstück zufolge bei seiner Festnahme am vergangenen Donnerstag. Am Montag wurde er per Videoleitung aus seiner Zelle zu einem Gerichtstermin zugeschaltet. Dabei nahm er äußerlich emotionslos zur Kenntnis, dass er formell wegen zweifachen Mordes und Entführung beschuldigt wurde.

Mädchen drei Monate entführt: Tat war lange geplant

Die Eltern von Jayme Closs waren im Oktober im Haus der Familie in Wisconsin erschossen aufgefunden worden. Die Tochter war verschwunden. Am Donnerstag konnte die 13-Jährige dann aus einer Waldhütte im Dorf Gordon nahe des Lake Superior (Oberer See) flüchten, wo sie ihr Entführer gefangen gehalten hatte. Sie sprach eine Nachbarin auf der Straße an und wurde von der Polizei in Obhut genommen. Patterson wurde wenige Minuten danach gefasst.

Bei seinem Überfall auf das 120 Kilometer von Gordon entfernte Haus der Familie hatte es Patterson nach seinen eigenen Schilderungen gezielt auf das Mädchen abgesehen. Er war demnach erstmals auf Jayme aufmerksam geworden, nachdem er sie beim Besteigen eines Schulbusses gesehen hatte.

Seine Tat bereitete Patterson den Ermittlern zufolge sorgfältig vor. Zur Tarnung seiner Identität rasierte er sich das Gesicht und die Haare und zog eine Sturmhaube an.

Jayme wurde Zeugin des Mordes an ihren Eltern

Nachdem er laut dem Dokument zwei Mal unverrichteter Dinge von dem Closs-Haus abgedreht war, weil dort zu viele Autos und Leute waren, erschoss Patterson dann am 15. Oktober durch ein Fenster den Vater. Drinnen fand er Mutter und Tochter im Badezimmer versteckt. Patterson fesselte den Angaben zufolge das Mädchen mit Klebeband und erschoss die Mutter. Dann steckte er Jayme Closs in den Kofferraum und fuhr davon.

Während seiner Flucht kamen Patterson die Polizeiwagen entgegen, die zum Haus der Familie fuhren. Die Mutter hatte vor ihrem Tod den Notruf angerufen. Patterson hatte nach eigenen Aussagen von vornherein vor, in dem Haus keine Überlebenden zu hinterlassen, damit es keine Augenzeugen gab. Als Tatwaffe benutzte er demnach ein Gewehr, das von seinem Vater stammte.

Grund der Entführung bislang nicht klar

Während der Gefangenschaft sperrte Patterson das Mädchen dem Dokument zufolge immer wieder unter seinem Bett ein, wenn er die Hütte verließ oder Besuch hatte. Dazu stellte er die Unterseite des Möbelstücks mit Taschen und Wäschekörben zu, die er mit Gewichten beschwerte.

Manchmal musste Jayme demnach bis zu zwölf Stunden unter dem Bett bleiben, ohne Wasser und Nahrung zu erhalten oder auf die Toilette zu dürfen. Am vergangenen Donnerstag gelang es ihr dann, die Hindernisse beiseite zu räumen und zu flüchten. Unklar ist weiterhin, ob Patterson sich möglicherweise sexuell an dem Mädchen verging.

