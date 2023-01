„24“, „Vampire Diaries“, „Star Trek“: Serienstar stirbt mit nur 45 Jahren

Von: Kai Hartwig

In der Serie „24“ spielte sie eine FBI-Agentin. Nun verstarb Schauspielerin Annie Wersching nach schwerer Krankheit. Auch Kiefer Sutherland trauert.

München/Washington – US-Schauspielerin Annie Wersching ist im Alter von nur 45 Jahren gestorben. Wersching verstarb am Sonntag (Ortszeit), wie CNN unter Berufung auf ihren Ehemann Stephen Full und ihren Publizisten Craig Schneider berichtete.

„In der Seele dieser Familie klafft ein riesiges Loch, aber sie hat uns die Mittel hinterlassen, es zu füllen“, zitierte der TV-Sender aus einem kurzen Statement des Ehemanns der Verstorbenen. Dort hieß es weiter, eine Krebserkrankung sei die Todesursache gewesen.

US-Serienstar Annie Wersching stirbt mit nur 45 Jahren – sie spielte auch in „24“ neben Kiefer Sutherland

Während ihrer Schauspielkarriere hatte Wersching Rollen in Dutzenden Fernsehserien gespielt. Zu den Formaten zählten dabei „Star Trek: Enterprise“, „Star Trek: Picard“, „Bosch“, „General Hospital“, „Vampire Diaries“, „Charmed“ oder „CSI“. Eine der bekanntesten Rollen Werschings war die der FBI-Agentin Renee Walker in der Actionthriller-Serie „24“ an der Seite von Kiefer Sutherland.

Schauspielerin Annie Wersching ist im Alter von 45 Jahren gestorben. © Faye Sadoux/Imago

Der Hollywoodstar war auch einer der vielen Weggefährten, die in den sozialen Medien von der Schauspielerin Abschied nahmen. „Die Welt hat heute ein Licht verloren“, schrieb Sutherland bei Twitter und kondolierte der Familie seiner früheren Kollegin. Wersching sei eine der großartigsten Schauspielerinnen gewesen, mit denen er je gearbeitet habe, meinte der „24“-Hauptdarsteller.

Jon Cassar, Produzent und Regisseur von „24“, meldete sich auch emotional zu Wort: „Mein Herz ist in mehr Stücke gebrochen, als ich zählen kann. Annie kam in meine Welt mit einem offenen Herzen und einem ansteckenden Lächeln. Mit ihrem großen Talent hat sie mir den Atem geraubt. Annie wurde mehr als nur eine Arbeitskollegin, sie wurde eine echte Freundin für mich, meine Familie und alle Schauspieler und Crewmitglieder, die mit ihr gearbeitet haben.“

Ehemalige Kollegen starten Spendenaufruf für Werschings Familie

Neben ihren Schauspielrollen hatte Wersching auch dem Videospiel „The Last of Us“ ihre Stimme geliehen. Der Entwickler des Spiels, Neil Druckmann, gedachte der Verstorbenen ebenfalls: „Annie, du hast uns viel zu früh verlassen.“

Druckmann und auch Schauspielerin Jeri Ryan („Stark Trek: Picard“) riefen zu Spenden für die Familie der Verstorbenen auf. Eine entsprechende GoFundMe-Kampagne für Werschings Söhne wurde gestartet. Dort kamen nach nur 13 Stunden bereits mehr als 135.000 US-Dollar (umgerechnet rund 124.000 Euro) zusammen. (kh)