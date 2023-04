Schüsse in Bankgebäude in den USA: Fünf Tote in Louisville – Angreifer „neutralisiert“

Von: Sarah Neumeyer

Bei einer Schießerei in der Innenstadt von Louisville in den USA sind fünf Menschen ums Leben gekommen. © Luke Sharrett/AFP

Fünf Menschen sind durch Schüsse in der US-Stadt Louisville getötet worden.

Louisville – In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sind fünf Menschen durch Schüsse getötet worden. Laut einem Bericht von CNN wurden sechs weitere Personen in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizeiangaben habe es sich um einen Einzeltäter gehandelt.

Zum Hintergrund der Tat gibt es Medienberichten zufolge noch keine näheren Informationen. Die Schusswaffenattacke ereignete sich am Montagmorgen (Ortszeit) in einem Bankgebäude in der Innenstadt von Louisville in den USA.

Schüsse in den USA: Mutmaßlicher Täter laut Polizei „neutralisiert“

Die Polizei teilte auf Twitter mit, der mutmaßliche Schütze sei tot. Es bestehe keine weitere Gefahr. Einem Bericht der Washington Post zufolge sei der mutmaßliche Täter laut Polizeiinformationen „neutralisiert“ worden. Der demokratische Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, schrieb auf Twitter, er mache sich auf den Weg zum Tatort.

Die USA sind seit langem mit einem gewaltigen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Amokläufe und tödliche Schießereien gehören zum Alltag. Größere Attacken dieser Art führen regelmäßig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts - bislang aber ohne jeden Erfolg. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf. (sne/dpa)