USA: Schneesturm sorgt für Chaos und Blackout

Kurz vor Ostern

+ © dpa / Justin Lane Schneesturm in Neu-England (Symbolfoto). © dpa / Justin Lane

Schneegestöber mit Blitz und Donner - ein heftiger Schneesturm hat im US-Bundesstaat Maine für Chaos gesorgt. Die Polizei berichtet von hunderten Autounfällen und Haushalten ohne Strom.

Ein Schneesturm in den USA für Chaos gesorgt.

Die weiße Pracht verwandelte die Straßen in Rutschbahnen.

In 200.000 Haushalte fiel der Strom aus.

New York - Kurz vor Ostern hat der Winter im äußersten Nordosten der USA noch einmal gezeigt, was er kann: Durch einen „Frühlingssturm“ herangetragen, hüllten am Donnerstagabend (Ortszeit) Schneegestöber große Teile des Bundesstaates Maine in Weiß und verwandelten Straßen in Rutschbahnen.

Wie das Nachrichtenportal „centralmaine.com“ berichtete, kam es laut Polizei zu Hunderten Autounfällen, wichtige Straßen mussten wegen querstehender Lastwagen gesperrt werden. Im gesamten Bundesstaat blieben mehr als 200.000 Stromkunden laut Versorgern vorübergehend ohne Elektrizität. Auch am Freitagmorgen warnte der US-Wetterdienst vor Stürmen, die schweren, nassen Schnee sowie starke Winde in die Region bringen sollten und für weitere Stromausfälle sorgen könnten.

In einigen Teilen rechnen Wetterexperten mit bis zu 20 Zentimetern (8 Zoll) Schnee. Im April sei es laut Medienberichten in diesem US-Bundesstaat schon zu Schneestürmen gekommen. 1974 ist so spät im Jahr in Portland schon einmal Schnee gefallen, und zwar an einem 9. April - 6,4 Zoll also rund 16 Zentimeter.

Wie ein apokalyptischer Schneesturm New York überrollt - zeigt ein beeindruckendes Video. Der US-Wetterdienst hatte im Dezember 2019 die Warnung für einen Alarmzustand herausgegeben.

Significant snowfall and gusty winds expected over interior northern New England on Thursday and Friday morning https://t.co/A3RX3bOdWJ — NWS WPC (@NWSWPC) April 9, 2020

dpa/ml