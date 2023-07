Putzkraft zieht Kühlschrank-Stecker: 20 Jahre Forschung verloren

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Superkühlschrank in den USA beinhaltete Forschungsobjekte aus Jahrzehnten. Eine Putzkraft zog wegen eines nervigen Signaltons den Stecker.

München – Einer Reinigungskraft war ein Signalton wohl zu nervig, da schaltete sie kurzerhand den Kühlschrank ab. Das Problem: Sie vernichtete dadurch jahrzehntelange Forschung. Die wichtigen Proben im Laborgefrierschrank des Rensselaer Polytechnic Institute in Troy im US-Bundesstaat New York sind verloren. Nun wird die Reinigungsfirma auf Millionen an Schadensersatz verklagt. Darüber berichtet unter anderem die Zeitung Times Union.

„Bahnbrechende“ Forschung vernichtet - Schaden in Millionenhöhe

Einige Tage bevor der Gefrierschrank ausgeschaltet wurde, ertönte ein Alarm, der auf einen Temperaturanstieg von 3 Grad Celsius aufmerksam machte. Die leitende Professorin Lakshmi nach wurden die Zellkulturen bis dahin nicht beschädigt. Bis die Reparaturen begonnen werden konnten, stand in der Zwischenzeit auf einem Schild an der Tür des Gefrierschranks zu lesen: „Dieser Gefrierschrank piept, da er gerade repariert wird. Bitte bewegen Sie ihn nicht und ziehen Sie ihn nicht aus der Steckdose. In diesem Bereich ist keine Reinigung erforderlich.“ Und weiter: „Sie können die Alarm-/Test-Stummschalttaste 5–10 Sekunden lang drücken, wenn Sie den Ton stummschalten möchten.“

Leider blieb die Warnung am 17. September 2020 ohne Wirkung: Eine Reinigungskraft schaltete den Schutzschalter aus, der den Gefrierschrank mit Strom versorgte. Die Mehrzahl der Exemplare, die bei minus 80 Grad Celsius aufbewahrt werden sollten, seien „kompromittiert, zerstört und unwiederbringlich geworden, was mehr als 20 Jahre Forschung zunichtegemacht habe“, heißt es in der Rechtssache.

Die von Professor Lakshmi geleitete Forschung zur Fotosynthese hätte das Potenzial, „bahnbrechend“ bei der Weiterentwicklung von Solarmodulen zu sein, schrieb ein Anwalt der Kläger. Der Wert der verlorenen Forschungsobjekte beläuft sich auf etwa eine Million Dollar. Zuletzt war die Anzahl der Solaranlagen auf Deutschlands Dächern deutlich gestiegen.

USA: Reiniungskraft dachte womöglich, sie würde den Schalter einschalten

In einem von Mitarbeitern des Instituts eingereichten Bericht hieß es, dass die Reinigungskraft dachte, sie würde den Leistungsschalter einschalten, als sie ihn tatsächlich ausschaltete, berichtete die New York Post. Als die Forscher den Fehler entdeckten, war die Temperatur angeblich um 50 Grad auf etwa minus 30 Grad gestiegen. Anwalt Ginsberg sagte gegenüber NBC News, dass der Reinigungsangestellte „lästige Alarme“ gehört habe und Anwälte, die ihn befragten, berichteten, „er schien immer noch nicht zu glauben, dass er etwas falsch gemacht hatte, sondern versuchte nur zu helfen.“ Die Rechtsabteilung des Instituts gibt an, dass das Unternehmen Daigle Cleaning Systems, das die Reinigungskraft beschäftigte, ihre Mitarbeiter nicht ausreichend geschult hatte. (cgsc)

