Diebstahl im Zoo: Mann aus Florida klaut zwei seltene Schildkröten – nur eine überlebt

Ein Mann aus Florida stahl im vergangenen November zwei Baby-Schildkröten aus einem Zoo. Nun konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen.

Saint Petersburg - Ein Mann aus Florida hatte im November vergangenen Jahres mutmaßlich zwei wertvolle Baby-Galapagos-Schildkröten aus einem Zoo in der Stadt Saint Petersburg gestohlen. Mitte Mai konnte die Polizei den Dieb endlich dingfest machen. „Wir hoffen, dass wir [die Schildkröten] unversehrt zurückerhalten“, hoffte der Zoo in einer rührenden Mitteilung auf Facebook im vergangenen Dezember. Nun wurde bekannt, dass nur eines der beiden Tiere die Entführung überlebte.

Mann aus Florida stiehlt Baby-Schildkröten – und friert eine ein

Die Polizei nahm den 46-jährigen Verdächtigen Mitte Mai in Saint Petersburg fest. „Wenn er Ihr Nachbar wäre, würden Sie nichts Ungewöhnliches bemerken“, erklärt eine Polizistin dazu. Dabei war der Fall mehr als ungewöhnlich: Eine der Baby-Schildkröten wurde wohlauf gefunden, die andere hatte der Mann jedoch eingefroren. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Tiere waren zuvor vom Zoo gechippt worden und konnten so eindeutig identifiziert werden. Im Haus des Festgenommenen wurden weitere sieben Schildkröten entdeckt, deren Herkunft zunächst unklar war. Der 46-Jährige steht außerdem im Verdacht, seltene Bücher und Comics bei Einbrüchen in Geschäfte gestohlen zu haben.

Eine Riesenschildkröte (Symbolbild). © Diego Bermeo/Parque Nacional Galápagos/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die gestohlenen Galapagos-Jungtiere waren laut einer Mitteilung des Zoos Teil eines Artenschutzplans, der sicherstellt, dass vom Aussterben bedrohten Arten auch für die nächsten Generationen erhalten werden. Jeweils etwa 10.000 US-Dollar ist eines der Tiere wert. Galapagos-Schildkröten können bis zu 270 Kilogramm schwer und rund 150 Jahre alt werden.

Mann aus Florida-Schlagzeilen werden in den USA zum Meme

In den USA gibt es das Meme „Florida Man“, das sich um die ungewöhnlichen Vorfälle im US-Bundesstaat Florida dreht. Tatsächlich gibt es zahlreiche Schlagzeilen, die mit „Mann aus Florida“ beginnen und ungewöhnliche Vorfälle schildern. „Mann aus Florida zwei Tage lang in unverschlossenem Kleiderschrank gefangen“, „Mann aus Florida sucht verzweifelt nach Mitfahrgelegenheit zu Hooters und ruft 911“ oder „Mann aus Florida verhaftet, weil er versucht hat, einen Alligator betrunken zu machen.“ Der Vorfall der aus dem Zoo gestohlenen Galapagos-Schildkröten scheint sich nahtlos einzureihen. Die Netflix-Serie „Florida Man“ basiert zwar nicht auf den Memes selbst, es passieren jedoch ähnlich aberwitzige Vorfälle.