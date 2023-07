Frauchen schlägt Bären auf die Nase – um ihren Hund zu beschützen

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Hundehalterin aus Maine wollte ihr Tier vor einem Bären verteidigen. Sie schlug dem Wildtier sogar auf die Nase – doch landete im Krankenhaus.

München – Eine Hundehalterin aus Porter im US-Bundesstaat Maine gefiel es gar nicht, dass ein Schwarzbär ihren Hund verfolgte. Sie wollte den Spieß umdrehen und stellte sich dem Wildtier in den Weg, und griff es sogar an. Doch für die 64-Jährige ging dies nicht gut aus.

Frau aus Maine „schlug dem Bären auf die Nase“

Lynn Kelly trug nach der Konfrontation am Freitag (30. Juni 2023) gegen 11:30 Uhr Ortszeit Bisswunden am Handgelenk davon, teilte das Ministerium für Binnenfischerei und Wildtiere des Bundesstaates in einer Erklärung mit. Der Hund blieb unverletzt. Die Bewohnerin von Porter hatte in ihrem Garten gearbeitet, als ihr Hund plötzlich zu bellen anfing und im angrenzenden Wald den Bären entdeckte. Nachdem der Bär den Hund verjagt hatte, konfrontierte sie den Schwarzbären demnach „frontal“. Das teilte die Wildtierbehörde mit.

Der Amerikanische Schwarzbär lebt in den Wäldern von Alaska über Kanada bis nach Florida und Mexiko. Amerikanische Schwarzbären gelten als besonders intelligent und neugierig. Sie ernähren sich überwiegend von Gräsern, Beeren, Nüssen und Insekten. © AFP

„Als der Bär aufstand, richtete sie sich auf, so hoch sie konnte, und schlug dem Bären dann auf die Nase, woraufhin der Bär sie in die rechte Hand biss und ihr Handgelenk durchbohrte“, hieß es. Danach floh der Bär wieder in den Wald. Wildschutzbeamte stellten in der Gegend Fallen für den Lebendfang auf, aber seit seiner Flucht habe man das Tier nicht mehr gesichtet, sagte Mark Latti, ein Sprecher der Abteilung. Sie wurde mit einem Krankenwagen ins Memorial Hospital in North Conway gebracht, nachdem sie den Notruf angerufen hatte. Schwarzbären sind etwa 1,5 bis 1,8 Meter groß. Männliche Exemplare wiegen im Durchschnitt 120 Kilogramm, können aber bis zu 400 Kilogramm schwer werden. Schwarzbären gelten als weniger aggressiv als Grizzlybären.

Ministerium warnt Anwohner, Bären nicht zu konfrontieren

Das Wildtierministerium wies darauf hin, dass es im gesamten Bundesstaat Schwarzbären gebe, und forderte die Bewohner auf, bestimmte Regeln zu befolgen, um Angriffe zu verhindern. So sollen die Anwohner beispielsweise Wildlocktierstoffe oder Nahrungsmittel aus dem Garten entfernen, Abstand von den Bären halten und Hunde an einer Leine halten. Zu den Lockstoffen zählen nach Angaben der Wildtierbehörde Vogelfutterhäuschen, Vogelsamen auf dem Boden, ungesicherter Müll, Tierfutter und Grillgeräte. (cgsc)

