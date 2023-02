US-Starkomponist Burt Bacharach ist tot: Er schrieb unter anderem Welthits für Sinatra und Aretha Franklin

Von: Kai Hartwig

US-Komponist Burt Bacharach (hier bei einem Auftritt 2018 in Berlin) ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren. © Gregor Fischer/dpa

Als Schöpfer zahlreicher Hits wurde Burt Bacharach weltberühmt. Nun starb der „I Say a Little Prayer“-Komponist mit 94 Jahren.

Los Angeles – Der US-Komponist Burt Bacharach ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Das gab Bacharachs Sprecherin Tina Brausam gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press am Donnerstag (9. Januar) bekannt. Die genaue Todesursache nannte sie nicht.

Burt Bacharach ist tot: US-Starkomponist im Alter von 94 Jahren gestorben – er schrieb zahlreiche Welthits

Zu seinen weltberühmten Kompositionen zählten unter anderem die Songs „I Say a Little Prayer“, „That‘s What Friends Are For“ oder „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“. Bacharachs Werke wurden von zahlreichen Weltstars interpretiert und zu Hits gemacht, darunter Marlene Dietrich, Aretha Franklin, Tom Jones, Elvis Costello, Neil Diamond, Frank Sinatra oder Dusty Springfield. Für seine Kompositionen wurde Bacharach mit mehrere Grammys, Oscars und Golden Globes ausgezeichnet.

Der in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri geborene Bacharach arbeitete in seiner Karriere häufig mit dem Songwriter Hal David zusammen, der bereits 2012 verstarb. Dieser lieferte die Texte zu einigen Hits seines kongenialen Partners. (kh)